Врач назвала доступные продукты, снижающие риск сердечного приступа

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Здоровый образ жизни может значительно снизить риск сердечного приступа.Центральную роль играет питание. Медики советуют включить в свой рацион простые и доступные продукты.Капуста. Капуста богата минералами и витамином К, который улучшает сосудистую функцию.Цельное зерно. Пищевая клетчатка снижает нежелательный холестерин ЛПНП, что делает сосуды более эластичными. Три порции цельнозерновых продуктов в день могут снизить сердечный риск на 22%.Бобовые. Фасоль, горох и чечевица оказывают положительное влияние на уровень холестерина и показатели кровяного давления, защищают от развития воспалительных процессов. Четыре порции бобовых в неделю снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний на 14%.Помидоры. Растительное вещество ликопин, содержащееся в помидорах, оказывает антиоксидантное действие, борющееся со скрытыми воспалительными процессами в организме. Потребление ликопина способствует хорошему холестерину ЛПВП и снижает риск сердечных заболеваний.Чеснок. Является мощным защитником сердца. Его активный ингредиент аллицин снижает уровень холестерина, предотвращает образование тромбов и снижает артериальное давление практически на уровне обычных препаратов.Зеленый чай. Зеленый чай предотвращает образование сосудистых отложений и снижает артериальное давление.Тыква. Этот овощ является источником железа, солей калия и магния, которые необходимы для поддержания нормальной работы миокарда. У тыквенного сока имеется желчегонное действие, которое помогает организму избавиться от отеков. Отечность – это всегда дополнительная нагрузка на сердце.