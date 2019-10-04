Эти продукты провоцируют рост камней в почках

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Богатые на меламин молочные продукты и детские смеси приводят к почечной недостаточности.Начиная с детства людям твердят о пользе молока и молочных продуктов: они богаты на калий, белок и фосфор, так необходимые организму для нормального функционирования. Однако, много — это не всегда хорошо и иногда молочные продукты становятся для организма ядом.Русские врачи уверены, что в молоке с прилавков супермаркетов и магазинов содержится много меламина. Большая концентрация этого вещества также наблюдается в детских смесях для питания, заменяющих материнское молоко. Слаботоксичное вещество трудно найти в молоке и с его помощью производители повышают количество белка в составе. Медики уверены, что молочные продукты с меламином провоцируют рост камней в почках у людей всех возрастов.В результате, у россиян развивается почечная недостаточность, со временем делающая их инвалидами. Кристаллизирующееся в моче вещество уже успело попасть в ряд громких скандалов в Китае, а экспертизой по его дозировке даже занималась ООН. Регулярное употребление такого молока повышает уровень фосфора и калия, нарушает работу почек и делает кости ломкими.Также не стоит налегать на кефир и другие кисломолочные продукты, содержащие большое количество фосфатов. Людям стоит запомнить лозунг: «молочка — прощайте почки» и грамотно подходить к выбору белого продукта. Чтобы снизить риск, молочные продукты нужно покупать на фермерских рынках, прямиком от производителей. Добавка меламина в такой продукт маловероятна, но даже в этом случае молоко таит в себе вред.Врачи сообщают, что, добавляя молоко в чай люди смешивают кальций с танинами. Полученное соединение закупоривает сердечные клапана и провоцирует камнеобразование в почках. Чтобы сохранить почки целыми и не заработать дефицит кальция, домашнее молоко и молочные продукты нужно употреблять не больше 3 раз в неделю, не смешивая их с различными видами чая.