Эти эфирные масла помогут похудеть

Никто не будет спорить с тем, что в деле успешной борьбы с лишним весом приоритетное значение имеют диеты и физические нагрузки.Однако вдыхание некоторых эфирных масел или смешивание их с водой и пищей положительно влияет на метаболизм, как показали некоторые исследования.Масло лайма. Опубликованное журналом Phytotherapy Research в 2010 году исследование показало, что эфирное масло лайма способствует потере лишнего веса и защищает от нежелательных килограммов, возникающих из-за воздействия определенных лекарств. Вы можете добавлять две-три капли масла лайма в салаты или использовать его при регулярном приготовлении пищи.Масло мяты. Простое вдыхание этого эфирного масла уже способствует более хорошему пищеварению и борьбе с нежелательными голодными спазмами. Исследования также показали, что добавление двух капель масла в литр воды помогает спортсменам демонстрировать более впечатляющие показатели в соревнованиях, так как это улучшает работу легких.Масло грейпфрута. Еще одно эфирное масло, способствующее потери лишнего веса и снижению аппетита просто за счёт вдыхания несколько раз в день. Опубликованное в журнале Neuroscience Letters в 2005 году исследование показало, что компонент масла грейпфрута лимонен помогает в снижение лишнего веса.Масло кардамона. Добавляйте две-три капли кардамонового масла в пищу каждый день, и это будет способствовать укреплению пищеварения, а также профилактике вздутия и любых других желудочно-кишечных расстройств. Большим плюсом всех этих эфирных масел является то, что они не имеют никаких побочных эффектов, если только у человека не существует какой-либо аллергии к индивидуальным компонентам.