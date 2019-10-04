Названы причины пить гранатовый сок каждый день

Гранатовый сок – это не только средство от анемии.Извлечь семена из граната довольно сложно, но они являются настоящим кладезем полезных веществ. В них есть йод, кальций, калий и железо, витамины B6, B12, P и C. Зерна и сок граната помогают предотвратить рак, поддержать иммунитет и снизить артериальное давление.Гранаты полезнее всего в холодные месяцы – с сентября по февраль. Диетологи считают, что их нужно употреблять в виде сока, но не чистого, а разбавленного водой в пропорции 1:1.Гранатовый сок богат антиоксидантамиВ гранатах много мощных антиоксидантов, таких как полифенолы и антоцианы, которые также присутствуют в красном вине. Эти полезные вещества защищают организм от вреда, вызванного свободными радикалами, и снижают риск развития атеросклероза и рака.Сок граната полезен для зубовИсследования показали, что гранатовый сок нейтрализует бактерии во рту, предупреждая образование зубного налета.Гранатовый сок полезен при боли в мышцахДоказано, что употребление гранатового сока помогает уменьшить боль в мышцах и суставах благодаря своим противовоспалительным свойствам.Гранатовый сок снижает уровень «плохого» холестеринаПоскольку гранатовый сок содержит больше антиоксидантов, чем многие другие фруктовые соки, считается, что темно-красный напиток помогает снизить уровень холестерина.Гранатовый сок заставляет нас выглядеть молодоОказывается, гранаты подходят не только для еды (или питья). Кислый фрукт также содержит антивозрастные компоненты, которые делают его идеальным ингредиентом для отшелушивающего скраба для кожи.Кстати, калорийность гранатового сока – 54 ккал на 100 г.