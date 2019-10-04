Медики назвали оптимальное количество сахара на чашку кофе

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Утром напиток должен быть сладким.В результате многолетних экспериментов учёные выяснили, что традиционный утренний напиток нужно употреблять исключительно с сахаром. Оптимальное количество сахара – 2 чайные ложки на 100 миллиграммов напитка.Дело в том, что кофеин, вступая во взаимодействие с глюкозой, увеличивает активность работы некоторых отделов мозга. Выпив утром чашечку кофе, человек становится более внимательным и сконцентрированным.Испанские нейропсихологи выяснили, что кофе с сахаром значительно улучшает когнитивные способности человека. Кофе без сахара на умственные способности человека никак не влияет.Специалисты утверждают, что кофе наиболее полезно для организма в утренние часы – с 9 до 11. В вечернее время кофе уже, наоборот, вредно для организма. Излишнее употребление кофе в вечернее и ночное время чревато бессонницей.