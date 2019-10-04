Медики назвали оптимальное количество сахара на чашку кофе
В результате многолетних экспериментов учёные выяснили, что традиционный утренний напиток нужно употреблять исключительно с сахаром. Оптимальное количество сахара – 2 чайные ложки на 100 миллиграммов напитка.
Дело в том, что кофеин, вступая во взаимодействие с глюкозой, увеличивает активность работы некоторых отделов мозга. Выпив утром чашечку кофе, человек становится более внимательным и сконцентрированным.
Испанские нейропсихологи выяснили, что кофе с сахаром значительно улучшает когнитивные способности человека. Кофе без сахара на умственные способности человека никак не влияет.
Специалисты утверждают, что кофе наиболее полезно для организма в утренние часы – с 9 до 11. В вечернее время кофе уже, наоборот, вредно для организма. Излишнее употребление кофе в вечернее и ночное время чревато бессонницей.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий