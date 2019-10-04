Медики назвали продукты, снижающие мужскую потенцию

Особенно актуально после 45 лет.Некоторые продукты питания могут не лучшим образом отражаться на мужском здоровье, приводя к снижению потенции. В основном проблемы с потенцией возникают на почве снижения уровня гормона тестостерона. Мужчины должны стараться ограничивать себя в употреблении продуктов животного происхождения.Особо опасны — полуфабрикаты, поскольку кроме мяса в них также содержится большое количество химических элементов и канцерогенов. Не стоит также налегать на кондитерские изделия и сладкую газировку.Еще стоит отказаться от употребления фастфуда, курения и выпивки. Вредные привычки приводят к тому, что происходит гормональный сбой, который отражается и на потенции.