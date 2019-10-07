Это растение облегчает воспаление и аллергию
Лаванда – это не только красивый цветок с узнаваемым запахом.
Растение активно используется в рамках народной медицины и косметологии.
При каких болезнях лаванда может оказать помощь:
Весьма эффективна при нарушениях сна: если вас мучает бессонница или же вы просто испытываете серьезные проблемы с засыпанием, то минут за 30 до отхода ко сну вы можете выпить кружечку лавандового чая. Тем же эффектом будет обладать горячая ванна с эфирным маслом лаванды, принятая за 1 час до сна.
Обладает ярко выраженными антисептическими свойствами и поможет ускорить выздоровление при наличии воспалительного процесса.
Поможет облегчить болевые ощущения при мигрени.
Помогает людям, имеющим склонность к аллергии, проще переносить свое состояние.
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