Это растение облегчает воспаление и аллергию

При каких недугах полезна лаванда.

Лаванда – это не только красивый цветок с узнаваемым запахом.

Растение активно используется в рамках народной медицины и косметологии.

При каких болезнях лаванда может оказать помощь:

Весьма эффективна при нарушениях сна: если вас мучает бессонница или же вы просто испытываете серьезные проблемы с засыпанием, то минут за 30 до отхода ко сну вы можете выпить кружечку лавандового чая. Тем же эффектом будет обладать горячая ванна с эфирным маслом лаванды, принятая за 1 час до сна.

Обладает ярко выраженными антисептическими свойствами и поможет ускорить выздоровление при наличии воспалительного процесса.

Поможет облегчить болевые ощущения при мигрени.

Помогает людям, имеющим склонность к аллергии, проще переносить свое состояние.
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