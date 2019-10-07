Это растение облегчает воспаление и аллергию

При каких недугах полезна лаванда.Лаванда – это не только красивый цветок с узнаваемым запахом.Растение активно используется в рамках народной медицины и косметологии.При каких болезнях лаванда может оказать помощь:Весьма эффективна при нарушениях сна: если вас мучает бессонница или же вы просто испытываете серьезные проблемы с засыпанием, то минут за 30 до отхода ко сну вы можете выпить кружечку лавандового чая. Тем же эффектом будет обладать горячая ванна с эфирным маслом лаванды, принятая за 1 час до сна.Обладает ярко выраженными антисептическими свойствами и поможет ускорить выздоровление при наличии воспалительного процесса.Поможет облегчить болевые ощущения при мигрени.Помогает людям, имеющим склонность к аллергии, проще переносить свое состояние.