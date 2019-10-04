Врачи рассказали, как правильно закаляться
Закаливание – весьма полезная процедура для укрепления иммунитета и здоровья.
Чтобы делать это правильно, необходимо четко следовать следующим 5 принципам:
Перед началом стоит обязательно проконсультироваться с врачом, чтобы не намеренно не нанести себе вреда.
Подготовить организм стоит постепенно и выполнять это каждый день, уменьшая температуру воды. Также не стоит останавливаться, иначе высок риск негативных последствий.
Начинать стоит в летний период времени с температуры воды в 25 градусов.
Одевайте практичную одежду, в которой вам не будет ни холодно, ни жарко.
Перед тем, как начать закаливаться, введите систему здорового питания, которая будет включать в себя все необходимые для здоровья элементы.
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