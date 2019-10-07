Ряд продуктов, которые помогают бороться с лишним весом

Для того чтобы похудеть совсем необязательно сводить дневной рацион питания к одной воде, так как существует ряд продуктов, которые успешно помогают бороться с лишним весом.Яйцо. По данным последних исследований, люди с излишним весом, в течение года съедавшие на завтрак два яйца, сбросили на 65% больше веса, чем те, кто заменял яйца бутербродом с такой же энергетической ценностью.По данным другого исследования, любители яиц потребляют на 300 калорий меньше в день и в итоге за месяц худеют на 1 кг. «Яйца помогают сбалансировать уровень сахара в крови, обеспечивают организм необходимым белком и содержат много питательных веществ, — говорит диетолог Джессика Смит. – Если вы не любите яйца на завтрак, включите их в дневное или вечернее меню».Квашеная капуста. По словам Смит, квашеная капуста содержит полезные бактерии, которые улучшают пищеварение, ускоряют потерю веса и даже укрепляют иммунитет! Одна порция богатой витаминами и калием квашеной капусты содержит всего 27 калорий. Квашеная капуста может служить отличным дополнением к блюдам из мяса, рыбы и картофеля, а еще ее можно положить на бутерброд.Печеный картофель. «Из-за помешательства на низкогулеводных диетах картофель утратил свои позиции в качестве основного продукта питания, а ведь картофель помогает сбросить вес — он содержит много питательных веществ, клетчатку и белок», — говорит диетолог. Кроме того, картофель широко доступен, а уж сколько из него можно приготовить блюд! Наиболее полезен печеный картофель. Так, одна печеная картофелина среднего размера (с кожурой) содержит 1500 миллиграммов калия, 6 граммов белка и меньше 300 калорий. Печеный картофель с кусочком бекона, свежими овощами или нежирным сыром – отличный завтрак.Йогурт. Вкусный, мягкий, прекрасно утоляет голод… и при этом еще и полезен для здоровья? Оказывается, если заменить обезжиренным йогуртом завтрак или десерт, можно избежать полуночных набегов на холодильник. «Хороший йогурт может быть настолько вкусным, что на него без сожаления можно променять мороженое, — заявляет фитнес-инструктор Кара Вейли. – Выбирайте йогурт 2% жирности — он лучше утоляет голод и содержит много кальция, белка и полезных бактерий».Семена квинои. Квиноя – крупа, произрастающая в Южной Америке, и состоящая полностью из белка. Также квиноя содержит много железа и все восемь жизненно необходимых аминокислот, и совершенно не содержит лютена. Квиною часто называют «крупой будущего» — она не только полезна, но и очень проста и удобна в приготовлении — ее можно приготовить любым способом, подходящим для риса. Благодаря высокому содержанию клетчатки квиноя очень питательна, что позволяет избежать переедания и таким образом способствовать потере веса.Артишок. Артишок просто создан для того, чтобы помочь нам сбросить вес, ведь это превосходный источник клетчатки. Один вареный артишок содержит всего 150 калорий, 10 граммов белка, а также кальций и фолиевую кислоту. На завтрак приготовьте артишок на пару и добавьте вашу любимую заправку или соус – майонез, гуммус или острый итальянский соус. Заправка послужит источником жираЯчмень. Как вы уже поняли, клетчатка — ваш лучший друг и помощник в деле сброса лишнего веса. Ячмень богат клетчаткой, он улучшает пищеварение, благодаря чему пища лучше усваивается, и голод отступает. О полезных свойствах ячменя известно издревле. Существуют даже свидетельства, подтверждающие, что древние врачи прописывали ячмень для похудения.Фасоль. Фасоль – самый полезный продукт на свете. Во-первых, фасоль богата антиоксидантами. Во-вторых, фасоль помогает регулировать уровень сахара в крови, тем самым сдерживая аппетит. В фасоль идеально сбалансированы клетчатка, белок и питательные вещества, которые заряжают нас энергией. Так что не стоит пренебрегать фасолью – пусть это не деликатес, но очень полезная и питательная еда.Томатная паста. Как ни странно, но консервированная томатная паста также относится к продуктам, которые помогают сбросить вес. Так, в половине стакана диетической томатной пасты содержится 5 граммов клетчатки. Смело заменяйте кетчуп томатной пастой, когда будете готовить спагетти. Томатная паста содержит мало жира (или совсем не содержит), зато очень вкусная и питательная.Льняное семя. Кто бы мог подумать, что добавив в меню всего один продукт, вы скоро сбросите лишние килограммы! Молотое льняное семя – ваш главный помощник в деле потери веса, ведь семя льна также богато клетчаткой. Достаточно добавить всего две столовые ложки льняного семени в кашу или обезжиренный йогурт – и вы будете сыты и стройны.Миндаль. По мнению многих диетологов, секрет успешного похудения — частое и дробное питание на протяжении дня, которое помогает предотвратить переедание вечером. Миндаль со свежими фруктами – лучший перекус, ведь миндальный орех богат клетчаткой.