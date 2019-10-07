Диетологи развенчали мифы о вреде масла

У каждого вида масла есть свои полезные свойства.По поводу различных видов масла существует немало заблуждений и слухов, которые трудно проверить, не являясь специалистом.Ученые изучили свойства различных видов масла и опровергли ряд устоявшихся заблуждений:Подсолнечное масло можно использовать один раз, а вот при повторной жарке могут выделяться канцерогены. Любое масло можно использовать всего лишь раз во избежание негативных последствий для здоровья.Масло из виноградных косточек положительно влияет на состояние здоровья. Не существует четкой доказательной научной базы, чтобы подтвердить или опровергнуть это утверждение.Когда производитель указывает, что подсолнечное масло изготовлено с добавлением оливкового, это всего лишь коммерческий ход, позволяющий продавать продукцию подороже. Не совсем так: этот вид масла в любом случае будет достаточно полезным.Шоколадное масло является источником лишних килограммов. Да, и не только: оно может нанести здоровью существенный вред, поскольку для его изготовления используются дешевые некачественные ингредиенты. Единственное, на что можно обратить внимание, это масло какао: правда, натуральный продукт (без добавления пальмового масла) стоит достаточно дорого.Сливочное масло лучше исключить из рациона, поскольку оно существенно повышает уровень холестерина. На самом деле, все наоборот: если подходить к вопросу разумно, то оно может нормализовать уровень «плохого» холестерина в крови.Самое полезное масло – это оливковое. На самом деле, от каждого вида масла (даже от подсолнечного) есть своя определенная польза. Просто лучше выбирать масло исходя из потребностей (для жарки – одно, для салатов и маринадов – другое).