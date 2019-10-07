Как очистить кишечник в домашних условиях: советы врачей

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Кишечник можно легко почистить с помощью продуктов питания.В ходе многолетнего исследования ученые выяснили, какие продукты являются самыми эффективными для чистки кишечника.чистая питьевая вода. Если выпивать ежедневно рекомендуемую норму в 2 литра, то организм сможет самостоятельно справляться с выведением из организма токсинов, шлаков и прочих негативно влияющих на здоровье веществ.активированный уголь. Если у вас нет противопоказаний, то стоит попробовать систематически чистить организм в течение недели. Рассчитывается дозировка как обычно: 1 таблетка на 10 кг. Специфика угля состоит в том, что он прекрасно собирает и выводит из организма токсины.семена льна. Это средство смогло себя прекрасно зарекомендовать. Можно спокойно добавлять их в привычные блюда, делая их тем самым намного полезнее.йогурт и кефир. В своем составе они содержат полезные микроорганизмы, которые способны наладить микрофлору в кишечнике, что благоприятно отразится на состоянии здоровья в целом.отруби. Специалисты рекомендуют чистить организм отрубями всего раз в год. Перед каждым приемом пищи за полчаса нужно съедать по 2 ложки отрубей, запивая их достаточным количеством жидкости. Продержаться нужно месяц. Отруби помогают нормализовать микрофлору кишечника.лекарственные растения. Можно приобрести в аптеке сборы, которые направлены именно на очищение. Исходя из практики, врачи считают такой способ одним из самых эффективных и безопасных.