Врачи рассказали о вреде чая с молоком

Джереми Уилсон рекомендовал употреблять по отдельности напитки, чтобы не спровоцировать возникновение камней в почках.Американские врачи пришли к выводу, что чай и молоко не стоит смешивать, хотя по отдельности эти напитки являются полезными для здоровья.В ходе эксперимента, исследователи обнаружили взаимодействие молочного белка с микроэлементами чая, которое приводит к вредному соединению.Руководитель исследования Джереми Уилсон рекомендовал употреблять по отдельности напитки, чтобы не спровоцировать возникновение камней в почках.Помните, что и молоко, и чай содержат много полезных витаминов, способствуют ускорению обмена веществ и обладают антиоксидантными свойствами. Чтобы пользоваться этими преимуществами, пейте чай и молоко отдельно.