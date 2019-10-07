Врачи рассказали о вреде чая с молоком
Американские врачи пришли к выводу, что чай и молоко не стоит смешивать, хотя по отдельности эти напитки являются полезными для здоровья.
В ходе эксперимента, исследователи обнаружили взаимодействие молочного белка с микроэлементами чая, которое приводит к вредному соединению.
Руководитель исследования Джереми Уилсон рекомендовал употреблять по отдельности напитки, чтобы не спровоцировать возникновение камней в почках.
Помните, что и молоко, и чай содержат много полезных витаминов, способствуют ускорению обмена веществ и обладают антиоксидантными свойствами. Чтобы пользоваться этими преимуществами, пейте чай и молоко отдельно.
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