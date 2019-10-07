Эти специи помогут уберечься от простуды

Специалисты рассказали, что в сезон простуд нужно употреблять такие специи, как розмарин и куркума.

При помощи имбиря можно укрепить работу иммунной системы и защититься от заболеваний.

Сушеную гвоздику медики назвали главной лекарственной приправой. Ее рекомендовано жевать, чтобы организм получил компоненты, способные уничтожить болезнетворные возбудители.

Имбирь укрепляет иммунитет. Специя обладает антимикробным и противопростудным действием. Его советуют добавлять в кофе, чай, мясные, овощные, рыбные блюда.

Не стоит забывать и про чеснок. Он не только уничтожает вирусы и опасные бактерии. Аллицин, входящий в его состав, это натуральный антибиотик. Однако, при термообработке он разрушается. Так что лучше есть его сырым, добавили специалисты.
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Добавил klava в категорию Инфекционные болезни

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