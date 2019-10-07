Медики объяснили, почему ночью падает пульс

Следить за сердечным ритмом крайне важно. Благодаря периодичности сердечных сокращений можно диагностировать такое серьезное заболевание как аритмия.Однако, во время сна пульс у человека может уменьшаться. Это связано с рядом причин: давление, метаболизм, температура и другие. Врачи успокаивают, уверяя, что это нормальное явление, которое связно с глубоким расслаблением организма.Перед самим сном частота сердечных сокращений плавно понижается. На частоту пульса во сне могут влиять возраст, перенесенные недавно стрессы, уровень физического состояния организма.Специалисты считают, что пульс во время сна должен быть ниже обычного. Величина пульса не может быть фиксированной, она постоянно меняется исходя из текущего состояния.Пульс может измениться из-за волнения или нагрузки, радости или подавленности. Однако, для здорового организма достаточно пяти минут, чтобы вернуться в исходное состояние.