Следить за сердечным ритмом крайне важно.

Натуральные каши содержат целый спектр полезных веществ и микроэлементов, которые укрепляют защиту организма от вирусами и его устойчивость перед негативными внешними факторами.Эксперты рекомендуют пить кефир или «живые» йогурты ежедневно, чтобы уберечься от болезни, а также в период выздоровления, чтобы ускорить восстановление организма.«Пробиотики уменьшают гриппозные симптомы: температуру, кашель и насморк. Но, важно помнить, что не все кисломолочные продукты одинаково полезны. Потому всегда внимательно читайте этикетки и обращайте внимание на срок годности. Запомните: чем он короче, там продукт «натуральнее»», — советует врач.Незаменимы в рационе и натуральные каши — это прекрасный источник витаминов и микроэлементов, особенно селена и цинка, которых очень мало в других продуктах. Но стоит помнить, что это справедливо только для каш из цельного зерна. Помимо этого, в таких продуктах много клетчатки, которая способствует мягкому очищению организма и повышает сопротивляемость организма болезням. Особенно сильными противогриппозными свойствами обладают овсянка и ячмень.Не забывайте про специи и пряности. Все острые и пряные натуральные специи позитивно сказываются на иммунитете. Красный и черный перец, гвоздика, кориандр, розмарин укрепляют иммунитет, помогают организму согреться и быстрее переварить пищу (что особенно актуально для тех, кто следит за своим весом). Ну а рекордсмен по противодействию гриппу и прочим вирусам – чеснок. В нем содержится природный антибиотик аллицин, который эффективно борется с болезнетворными бактериями и вирусами, а также помогает предотвратить осложнения после болезни.