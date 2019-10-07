Названы пять способов сохранить зубы здоровыми

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Кто из нас не мечтает о красивых и крепких зубах? Здоровые зубы — один из показателей успешного человека.Абсолютно каждый должен заботится о здоровье своих зубов и регулярно посещать стоматологический кабинет.Уход за зубами: 5 полезных рекомендацийГлавная роль в сохранении зубов принадлежит нам самим и об этом нужно помнить. Если вы всерьез думаете о здоровье своих зубов, тогда вам обязательно стоит придерживаться следующих требований:всегда соблюдайте правила гигиены полости рта, несмотря на свой возраст (даже в зрелом возрасте часто встречается кариес и пародонтит, а эти заболевания могут привести к более серьезным последствиям);чистите зубы каждый день утром и вечером (после завтрака и вечером, перед сном, лучше использовать зубную пасту с содержанием флора);используйте зубную нить (она поможет удалить зубной налет между зубами, а эти места часто недоступны обычной зубной щетке);ограничьте прием пищи, которая богата сахаром и крахмалом (лучше отказаться от липких закусок, конфет и т.д.);регулярно посещайте врача-стоматолога, не экономьте деньги на профессиональной чистке зубов (она эффективно удаляет большую часть зубного налета, вызванного употреблением пищевых продуктов и курением).Для гигиены полости рта можно использовать зубной эликсир, который прекрасно освежает дыхание. Правильно подобранное средство предотвращает образование налетов, зубного камня и пародонтита.Где найти хороших стоматологов?Но если случилось так, что вас постигла зубная боль или другие стоматологические проблемы, то не откладывайте визит к стоматологу. Своевременное лечение поможет не только сохранить зубы, но и сэкономить деньги на их лечение. Если вас интересует терапевтическая стоматология в Киеве, тогда переходите на сайт вот тут. Здесь работают высококвалифицированные стоматологи, которым не страшно доверить свои зубы.В стоматологической клинике «Мед-Део» вы сможете успешно решить любые задачи, например: лечение десен, кариеса, пульпита, периодонтита, профессиональная чистка зубов, выравнивание, реставрация, отбеливание, протезирование, имплантация и многое другое.