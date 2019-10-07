Врачи назвали продукты, помогающие избавиться от тошноты

Тошнота сильно портит жизнь, а принять лекарство не всегда возможно.Специалисты подсказывают: существуют простые средства, которые могут помочь справиться с проблемой.Лимон. Освежающий запах лимона — проверенное домашнее средство для избавления от тошноты. В острых случаях можно держать во рту кусочек цитруса или пить лимонный сок, разбавленный водой.Вода. Собственно сама вода также может избавлять от тошноты. Стакан холодной негазированной воды следует выпить маленькими глотками, это облегчает ощущение дурноты.Свежий воздух. Иногда, чтобы справиться с тошнотой, достаточно подышать свежим воздухом, при этом делая глубокие вдохи и двигаясь.Жевательная резинка. При ее жевании образуется слюна, которая стимулирует пищеварение и помогает желудку. Сами жевательные движения также могут отвлекать от тошноты.Мята. Масло мяты помогает при головных болях, а также при расстройствах пищеварения, таких как тошнота и раздражительный желудок. Полезен и чай с мятой – лучше всего пить его маленькими глотками.Чай с фенхелем, анисом или тмином. Эфирные масла, содержащиеся в этих семенах, успокаивают желудок. Нередко для сборов, помогающих при проблемах с пищеварением, объединяют все три растения.Размятый банан. Пюре из банана «утихомиривает» желудок и помогает справиться с характерным при тошноте неприятным состоянием.Картофельное пюре. Если тошнота привела к приступу рвоты, употребление этого пюре помогает быстрее восстановиться.Морковь. Ее также полезно есть в отварном размятом до пюре виде – морковь хорошо влияет на напряженный желудок, способствует расслаблению.Сухарь. Продукты, которые быстро усваиваются организмом, такие как сухие сухари или белый хлеб, тоже помогают избавиться от тошноты.Бульон. Овощной или куриный бульон в качестве легкой диеты является хорошим выбором при тошноте и рвоте: он восполняет разрушенную организмом жидкость и электролиты. Главное, чтобы бульон не был слишком жирным.Имбирь. Имбирь является давно проверенным домашним средством от тошноты. Но беременным женщинам следует знать: имбирь обладит свойством стимулировать кровообращение, и его действие может привести к процессам, вызывающим преждевременные роды.