Ученые назвали 6 продуктов, важных для предотвращения рака

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В списке значатся семена чиа, в состав которых входят кемпферол.Учитывая рост числа больных раком, нельзя недооценивать роль профилактики злокачественных новообразований. С целью предотвращения онкозаболеваний ученые рекомендуют употреблять в пищу определенные продукты.Ряд изданий опубликовали составленный зарубежными учеными список продуктов, помогающих защититься от возникновения раковой опухоли.Так, в списке значатся семена чиа, в состав которых входят кемпферол, кверцетин и хлорогеновая кислота – вещества, используемые в лекарственных препаратах для профилактики рака.Также для предотвращения рака рекомендуется употребление красного винограда. Его кожура содержит в себе мощные антиоксидантные компоненты — антоцианы и катехины. Антиоксиданты подавляют в организме активность свободных радикалов – окислительных молекул, под действием которых разрушается клеточная структура и возникает воспаление.Другим супер-источником антиоксидантов по мнению ученых являются грецкие орехи. В частности, эти орехи поставляют в организм альфа-линолевая кислоту, которая помогает бороться с развитием опухолей в толстом кишечнике.Еще один продукт, важный для предотвращения рака, — это артишок. По словам исследователей, употребление этого овоща защищает от активации раковых клеток молочной железы, а также кишечника.Полезна в деле профилактики рака и брюссельская капуста. Входящие в ее состав элементы обладают ингибирующими свойствами в отношении злокачественных образований мочевого пузыря, толстого кишечника, молочной железы, печени, легких, предстательной железы.Кроме того, ученые-онкологи настоятельно рекомендуют есть чернику. По данным, опубликованы в научном журнале Pathology & Oncology Research, экстракт черники может действовать как сенсибилизатор раковых клеток, то есть, повышать их светочувствительность, делая более уязвимыми для лучевой терапии. В этой ягоде содержатся вещества флафоноиды, проявляющие мощные антиоксидантные, противовоспалительные свойства.