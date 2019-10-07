Выявлена польза для здоровья квашеной капусты

Обязательно включите в свой рацион питания осенью и зимой квашеную капусту.Она обеспечивает организм многими витаминами и микроэлементами, защищает сердце и помогает при похудении, а благодаря своим полезным бактериям действует как натуральное пробиотическое лекарство.Древнегреческий врач Гиппократ назначал квашеную капусту как средство, тонизирующее человека и помогающее ему быстрее восстанавливаться после ранений и болезней. Неудивительно – квашеная капуста является очень эффективным средством укрепить иммунитет.Бактерии, содержащиеся в квашеной капусте, и сахара, которые они сбраживают, питают кишечную флору, способствуют росту здоровых кишечных бактерий, которые в свою очередь нейтрализуют вредные бактерии. Таким образом усиливается защита организма от простуды и других инфекций.Обеспечивает антиоксидантами. Квашеная капуста содержит много витамина С, а также витамин Е и микроэлемент селен – этот «коктейль» усиливает способность организма сопротивляться инфекциям, а также свободным радикалам, повреждающим клетки, вызывающим воспаление и развитие рака.Улучшает психическое здоровье. В процессе ферментации капусты вырабатывается ацетилхолин, который оказывает успокаивающее действие на вегетативную нервную систему. Некоторые неврологи даже рекомендуют трехмесячное лечение квашеной капустой для пациентов с депрессией.Защищает сердце. Молочнокислые бактерии, образующиеся при приготовлении квашеной капусты, снижают концентрацию «плохого» холестерин ЛПНП. С двумя порциями квашеной капусты в неделю вы естественным образом предотвращаете болезни сердца.Оздоровляет кожу. Квашеная капуста — богатейший источник витамина К, благодаря которому улучшаются процессы кроветворения и регенерации кожи. Регулярное употребление квашеной капусты делает кожу более красивой.Кстати! Дефицит витамина К часто имеют люди с заболеваниями желчного пузыря и дисфункцией печени. Им квашеная капуста может помочь восполнить этот микроэлемент.Способствует похудению. Квашеная капуста низкокалорийная, при этом она насыщена пищевыми волокнами, которые стабилизируют уровень сахара в крови и защищают от вспышек сильного аппетита.