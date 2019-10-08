Названы факторы, влияющие на повышение холестерина

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О них важно помнить.Повышенный уровень холестерина совершенно никак не проявляет себя. Вы чувствуете себя как обычно, занимаетесь привычными делами. Но в один роковой момент именно высокий уровень холестерина может стать тем фактором, который разрушит ваше здоровье.Важно знать: холестерин содержится в крови у всех людей. Но когда его уровень превышает норму, излишки откладывают на стенках сосудов, образовывая так называемые бляшки; они впоследствии приводят к закупорке сосудов.Риск повышения уровня холестерина может передаваться по наследству: если ваши родители имеют проблемы с повышенным холестерином, вполне вероятно, что и вы с этим столкнетесь, рано или поздно. Однако, есть и хорошая новость: если вы немного подкорректируете свой образ жизни, вас может не затронуть такого рода наследственность. Перечислим факторы, которые способствуют повышению уровня холестерина.Плохое питаниеРацион с высоким содержанием насыщенных жиров (сливочного масла, молочных продуктов, жирного мяса и так далее) вызывает риск возникновения проблем с холестерином. Также следует избегать большого количества хлебобулочных изделий, купленных в магазине: в них в больших количествах содержатся трансжиры. Перед тем, как купить продукт в магазине, проверьте его упаковку: если в составе указано «частично гидрогенезированное масло», не стоит его брать.Постарайтесь уменьшить или вовсе исключить потребление жареной пищи.ОжирениеЕсли вы имеете индекс массы тела более 30, это означает, что вы входите в группу риска людей, у которых уровень «плохого» холестерина повышен. Стоит попытаться снизить свой вес.Отсутствие двигательной активностиЧем больше вы двигаетесь, тем меньше вероятности иметь избыточный вес. Но это не единственный аргумент в пользу физкультуры: во время занятий спортом повышается уровень «полезного холестерина».КурениеВы никак не решитесь бросить курить? Вот вам еще один повод это сделать: курение повреждает стенки сосудов и снижает содержание «полезного холестерина».