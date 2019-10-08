Названы факторы, влияющие на повышение холестерина
Повышенный уровень холестерина совершенно никак не проявляет себя. Вы чувствуете себя как обычно, занимаетесь привычными делами. Но в один роковой момент именно высокий уровень холестерина может стать тем фактором, который разрушит ваше здоровье.
Важно знать: холестерин содержится в крови у всех людей. Но когда его уровень превышает норму, излишки откладывают на стенках сосудов, образовывая так называемые бляшки; они впоследствии приводят к закупорке сосудов.
Риск повышения уровня холестерина может передаваться по наследству: если ваши родители имеют проблемы с повышенным холестерином, вполне вероятно, что и вы с этим столкнетесь, рано или поздно. Однако, есть и хорошая новость: если вы немного подкорректируете свой образ жизни, вас может не затронуть такого рода наследственность. Перечислим факторы, которые способствуют повышению уровня холестерина.
Плохое питание
Рацион с высоким содержанием насыщенных жиров (сливочного масла, молочных продуктов, жирного мяса и так далее) вызывает риск возникновения проблем с холестерином. Также следует избегать большого количества хлебобулочных изделий, купленных в магазине: в них в больших количествах содержатся трансжиры. Перед тем, как купить продукт в магазине, проверьте его упаковку: если в составе указано «частично гидрогенезированное масло», не стоит его брать.
Постарайтесь уменьшить или вовсе исключить потребление жареной пищи.
Ожирение
Если вы имеете индекс массы тела более 30, это означает, что вы входите в группу риска людей, у которых уровень «плохого» холестерина повышен. Стоит попытаться снизить свой вес.
Отсутствие двигательной активности
Чем больше вы двигаетесь, тем меньше вероятности иметь избыточный вес. Но это не единственный аргумент в пользу физкультуры: во время занятий спортом повышается уровень «полезного холестерина».
Курение
Вы никак не решитесь бросить курить? Вот вам еще один повод это сделать: курение повреждает стенки сосудов и снижает содержание «полезного холестерина».
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Добавил penal в категорию Кардиология
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