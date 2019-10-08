Этот недорогой продукт называют источником долголетия

Фасоль стоит есть чаще.Тем, кто мечтает пополнить ряды долгожителей с крепким здоровьем, следует обратить внимание на выводы, сделанные сотрудниками Американского института по изучению рака. Самым лучшим продуктом, способствующим продлению жизни, эти специалисты назвали доступную всем дешевую фасоль.«Фасоль находится на вершине списка продуктов, напрямую влияющих на долголетие человека», — заявили исследователи из США.Они составили перечень из 10 продуктов питания, употребление которых непосредственно влияет на состояние организма и на его склонность к длительному существованию.Фасоль, по мнению авторов списка, должна присутствовать в каждом приеме пищи. При этом для укрепления здоровья, как считают медики, подходит даже консервированная фасоль, которую они рекомендуют добавлять практически во все блюда.Полезные свойства фасоли, отмечают врачи, обусловлены ее составом: в ней содержится такое множество ценных нутриентов, что конкуренции с фасолью не выдерживают даже очевидно полезные продукты. Этот вид бобовых содержит в себе крахмал, углеводы, аминокислоты, каротин, почти все необходимые человеку витамины (A, K, E, B1, B2, PP, B6, C) и минералы (Ca, Fe, K, Cu, Zn, S), а также легкоусвояемые белки, превосходящие по пищевой ценности многие сорта рыбы и мяса.«Употребление фасоли, благодаря содержащемуся в ней железу, способствует формированию эритроцитов, поступлению кислорода во все клетки организма, повышению иммунитета», — сообщили представители Американского института по изучению рака.Эксперты указывают, что при проведенных ранее научных исследованиях были найдены доказательства того, что употребление фасоли помогает при многих заболеваниях – например, при ревматизме, кишечных инфекциях, заболеваниях кожи, бронхов. Помимо этого, аргинин, присутствующий в составе фасоли, снижает уровень сахара в крови и оказывает инсулиноподобный эффект на процесс обмена веществ, что защищает от развития диабета и ожирения.Отметим, что следующими в списке продуктов долголетия оказались ягоды, красная капуста, грибы, зелень, семена льна, орехи, кукуруза, чай и цельное зерно.