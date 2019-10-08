Диетологи рассказали, стоит ли есть картофель, овсянку и сухофрукты при похудении

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Об этом важно знать.Овсяная каша на воде плохо подходит для завтрака, а картофель и макароны можно есть даже тем, кто хочет похудеть.Три популярных мифа о питании и похудении развеяла врач-диетолог, специалист в области аnti-age питания Екатерина Толстикова.Миф №1. Чтобы похудеть, нужно исключить из рациона картошку и макароны.«Это мой любимый миф, – призналась Толстиков. – С точки зрения биохимии, картофель, макароны, крупы, частично фрукты и ягоды – это одна и та же молекула глюкозы. Вообще неважно, что человек ест. Важно то, как мы готовим продукты, и в каком количестве их употребляем».В частности, врач посоветовала готовить картофель в целом виде и есть охлажденным.Картофель лучше есть охлажденным«Когда картошка остывает – снижается гликемический индекс. Она будет лучше усваиваться микрофлорой и нашим организмом. И мы не получим столько калорий, сколько могли бы получить, если бы съели ее сразу», – объяснила она.В макаронах, по ее словам, тоже нет ничего страшного. Главное – готовить их максимально просто.«Просто отварные спагетти и спагетти болоньезе или карбонара – это совсем разные блюда. Намного полезнее положить туда какие-то отдельные ингредиенты, например, морепродукты и овощи, чем вываривать, добавлять соусы и т.д.», – отметила Толстикова.Хороший вариант – паста с зеленью и морепродуктамиХороший вариант – паста с зеленью и морепродуктамиМиф №2. Вместо сладкого нужно есть фрукты и сухофрукты.«Сухофрукты – тот же сахар, что и в сладком. Вообще никакой разницы нет», – подчеркнула диетолог.«Что касается фруктов – должна быть мера. Если говорить о долголетии и продлении жизни, то лучше есть ягоды. Поскольку сезон ягод заканчивается, их надо обязательно заморозить и есть круглый год… Фрукты тоже можно. Но если мы съедаем их много – то можем набрать лишний вес», – предупредила она.По ее мнению, после 8 часов вечера лучше вообще ничего не есть, и даже фрукты прямо перед сном – противопоказаны.Рассказы о том, что сухофрукты не приводят к набору веса – это мифМиф №3. Овсянка и яйца – лучший завтрак.Толстикова отметила, что овсянка и яйца вместе – действительно неплохой завтрак. Но если рассматривать эти продукты по отдельности, то предпочтительнее завтракать яйцами.«Я не считаю, что овсяная крупа может быть хорошим завтраком. Разве что, если мы добавим что-нибудь еще. Просто овсяная крупа на водичке – плохой завтрак. Потому что большинству людей (не всем, а большинству!) овсянка не дает ощущения сытости, и через 2 часа снова хочется есть. Это не лучшее начало дня», – пояснила фуд-терапевт.