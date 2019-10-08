Этот недорогой овощ считают самым полезным

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Вкусно и полезно.Светлана Фус, известный украинский диетолог, перечислила самые полезные свойства доступного всем овоща.Большинство семей не обходится без лука на кухне. Без него современная кулинария просто невозможна. Для приготовления различных блюд мы используем его почти всегда. Польза лука для организма ничем не заменима, это универсальный продукт.Список наиболее важных веществ, которые содержит лук:Кверцетин. Вещество из семейства флавоноидов, обладает сильными антиоксидантными свойствами и противовоспалительным действием.Антоцианы. Подгруппа флавоноидов (антиоксиданты), который предоставляет некоторым видам лука фиолетовый или красный цвет. Чем больше флавоноидов — тем ярче и темнее цвет луковицы. Поэтому обычная желтая луковица хорошая, но фиолетовая лучше.Соединения органической серы, например, аллицин. Именно он придает им резкий запах и вкус, обладает антибактериальным, антивирусным и антигрибковым действием.Фруктаны — полимеры фруктозы, которые не перевариваются нашими ферментами и становятся питательной средой для полезной микрофлоры кишечника (особенно бифидобактерии и лактобактерии).Сапонины — растительные гликозиды. Они снижают холестерин.Эти вещества делают его важным лекарственным растением.Лук — одно из средств профилактики многих болезнейИспользуют для облегчения боли в горле, при простуде. Кроме этого, лук поможет снизить уровень холестерина в крови и предотвращает атеросклероз. Он повышает аппетит, способствует выработке пищеварительных соков и желчи, стимулирует работу кишечника.Следует помнить, что в сыром виде его не рекомендуется употреблять людям с болезнями ЖКТ (гастрит, язва желудка), так как это может вызвать раздражение слизистой.Побочным эффектом употребления лука является неприятный запах кожи и дыхания, однако при умеренном количестве это не должно быть большой проблемой, а польза для здоровья весьма ощутима.Таким образом лук обладает противовоспалительным, антиоксидантным действием, укрепляет капилляры, повышает иммунитет. Благодаря своим бесценным лечебным свойствам это отличный ингредиент для многих блюд. Если съедать в день одну луковицу средних размеров в любом виде (сыром или приготовленном) это будет тебе на пользу. Особенно сейчас, в сезон простуд.