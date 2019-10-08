Названы самые распространенные причины переедания

Привычка, мешающая контролировать свой вес.

Вы часто садитесь за стол «за компанию»? Или едите перед телевизором по привычке? Покупаете сладкий батончик на кассе, поддаваясь уловкам менеджеров? Вы – в ловушке ложного голода.

Причина 1. От скуки.

Круглосуточный доступ к холодильнику чреват для работающих на дому и домохозяек в декрете или временно неработающих. Особенно, если кухня в метре от дивана – лежи себе да ешь. Спасет подсчет калорий и четкое меню. И сила воли – без нее совсем никак!
Причина 2. На бегу.

Совершенно некогда сесть и основательно пообедать. А кому-то даже позавтракать. Можно на ходу выпить кофе с круассаном, а на рабочем месте спасет гамбургер. Поможет домашняя еда, заготовленная накануне, и судочки с плотно прилегающими крышками.
Причина 3. Грусть-тоска.

Этому соблазну подвержены в основном женщины: взгрустнулось – съел мороженко. А если заменить сладкое на фитнес-зал? Мало того, что отвлечет от еды и грустных мыслей, так еще и бонусом – красивая фигура и здоровое тело!
Причина 4. Никто меня не любит.

Это почти что грусть – брошенные, загнанные бытом или на самом деле одинокие, с заниженной самооценкой и махнувшие рукой на уже имеющиеся лишние килограммы – «этот кусок торта уже ничего не решает». Поможет понять, что на самом деле любой кусок любой еды, попадающий в ваш желудок, решает многое. Срочно поднимайте самооценку любым доступным способом!
Причина 5. В награду.

Мы ставим себе цель и в качестве мотивации выступает еда. Вот доделаю отчет – и съем тортик на ужин. Вот неделю отработаю – и позволю себе ужин анлим в ресторане. Помогает, безусловно, поиск иного стимула – дарите себе впечатления! Кино, театр, прогулка, поездка, встреча с интересными людьми.
Причина 6. Заедание стресса.

Эта причина физиологическая. При стрессе наш организм заботливо запасает жирок и заставляет наш мозг просить еду снова и снова. Поможет налегать на витамин А, В, С и Е – зелень, оранжевые овощи и фрукты, растительное масло, печень, орехи.
Причина 7. Бесконтрольное веселье.

Сначала вы приходите на праздник, обещая себе бокал вина и нежирных закусок, и вот уже ваша тарелка ломится от деликатесов и алкоголь постоянно обновляется в бокале. Если это единичный случай, запишите этот день себе в читмил и забудь как страшный сон на следующий день. Если история повторяется, меняйте образ жизни.
Причина 8. Неудобно отказаться.

Радушная хозяйка накрыла на стол, а для вас отдельно состряпала любимое ранее блюдо – и весьма калорийное. Обидеть не хочется, но и жаль потраченные на этот долгий путь правильного питания усилия. Щедро накладывайте себе, но ешьте мало, нахваливая. Никто же не следит за вашей тарелкой.
Причина 9. На автомате.

В детстве мама с бабушкой заставляли съедать все до последней крошки, и чтобы отпустили гулять на улицу, требовали чистую тарелку. Никто не спрашивал о ваших желаниях. А сейчас пришло время вырасти и стать хозяином своему аппетиту. Купите тарелки поменьше, не покупайте домой вредную мелкую еду, которую удобно перехватывать при случае.

Причина 10. Это последнее.

Сегодня съем торт – завтра сяду на диету. Вечер с пивом – завтра в спортзал, отработаю. В отпуске все разрешаю себя, а вернусь домой и все поменяю. Такие последние разы сменяют друг друга, не успев закончиться. Выход один – взять себя в руки не через пол часа, а прямо сейчас!
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