Врачи объяснили, кому нельзя есть рукколу
Однако некоторым людям она может нанести вред. О том, кому стоит отказаться от рукколы.
В первую очередь это индивидуальная непереносимость активных веществ, которые входят в состав рукколы. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушении пищеварения, спазмов в желудке.
Кроме того, большое количество щавелевой кислоты в листьях рокет-салата способно спровоцировать образование почечных камней у людей, склонных к данному заболеванию, или обострить хроническую мочекаменную болезнь. При этом кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому достаточно ограничить потребление полезного пряного растения, не исключив его полностью из меню.
Также нельзя в больших количествах употреблять рукколу при:
заболеваниях печени;
дискинезии желчевыводящих путей;
колите
подагре;
гастрите, сопровождающемся повышенной кислотностью;
серьезных нарушениях функционирования щитовидной железы;
аутоиммунных заболеваниях.
Руккола содержит большое количество витамина К, способствующий повышению свертываемости крови, поэтому продукт противопоказан людям, которым по состоянию здоровья приходится принимать разжижающие кровь препараты.
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