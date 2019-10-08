Врачи объяснили, кому нельзя есть рукколу

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Руккола наделена рядом полезных свойств.Однако некоторым людям она может нанести вред. О том, кому стоит отказаться от рукколы.В первую очередь это индивидуальная непереносимость активных веществ, которые входят в состав рукколы. Аллергия может проявляться в виде спазмов в горле, отеков слизистых, нарушении пищеварения, спазмов в желудке.Кроме того, большое количество щавелевой кислоты в листьях рокет-салата способно спровоцировать образование почечных камней у людей, склонных к данному заболеванию, или обострить хроническую мочекаменную болезнь. При этом кальций, содержащийся в рукколе, улучшает работу почек. Поэтому достаточно ограничить потребление полезного пряного растения, не исключив его полностью из меню.Также нельзя в больших количествах употреблять рукколу при:заболеваниях печени;дискинезии желчевыводящих путей;колитеподагре;гастрите, сопровождающемся повышенной кислотностью;серьезных нарушениях функционирования щитовидной железы;аутоиммунных заболеваниях.Руккола содержит большое количество витамина К, способствующий повышению свертываемости крови, поэтому продукт противопоказан людям, которым по состоянию здоровья приходится принимать разжижающие кровь препараты.