Панкреатит: как уберечь поджелудочную железу

Поджелудочная железа относится к железам внутренней секреции и выполняет в основном две важные функции – выработка инсулина и ферментов для переваривания поступающей в кишечник пищи. Наиболее распространенные заболевания поджелудочной железы – это панкреатит (острый и хронический) и сахарный диабет различных типов.Панкреатит – это воспалительный процесс в поджелудочной железе, он может иметь локальный характер или охватывать ее полностью.Воспаление поджелудочной железы является в наши дни достаточно распространенной проблемой. Стоит отметить, что панкреатит чаще встречается у женщин, чем у мужчин.Почему возникает данное заболевание, каковы его симптомы, какие средства помогут восстановить здоровье поджелудочной железы?..Причины появления панкреатитаПоджелудочная железа расположена в брюшной полости позади желудка. Роль этого органа очень важна: поджелудочная железа вырабатывает специальные ферменты, которые участвуют в процессе пищеварения, а также производит инсулин.Из-за чего же возникает воспаление поджелудочной железы:Стоит иметь в виду, что панкреатит может быть спровоцирован наличием камней в желчном пузыре. Это очень распространенный случай.Неправильное питание и вредные привычки.Ослабленная иммунная система.Нарушения обмена веществ.Высокий уровень триглицеридов в крови.Продолжительный прием некоторых лекарственных средств.Заболевания поджелудочной железы в анамнезе.Такие перенесенные заболевания, как синдром Рея или синдром Кавасаки (эти заболевания достаточно редки).Симптомы панкреатитаОсновной симптом заболевания – это боль. В начале болезни боли появляются время от времени, но постепенно они становятся более интенсивными. В дальнейшем сильные боли не дают человеку жить нормальной жизнью:Жгучая сильная боль в брюшной полости, сосредоточенная в левом подреберье. Хотя боль обычно распространяется по всему животу, ее центр сосредоточен именно в этой области.Боль усиливается после еды.Случается, что боли распространяются на всю зону ребер и область спины, порой достигая плеч. В этом случае человек может испытывать тошноту.Болевые ощущения усиливаются, когда человек ложится на спину. Почему так происходит? Когда наше тело находится в таком положении, желудок начинает давить на воспаленную поджелудочную железу.Эти симптомы появляются в основном после приема пищи. В этот момент поджелудочная железа начинает выработку ферментов, необходимых для нормального пищеварения. Воспаление нарушает процесс выработки этих ферментов.В некоторых случаях, когда воспалительный процесс еще не сильно прогрессировал, многие люди принимают эти боли за недомогание, вызванное нарушением пищеварения. Поэтому если вы стали часто сталкиваться с этой проблемой, постарайтесь как можно скорее обратиться к врачу.Когда поджелудочная железа воспаляется, наш иммунитет ослабевает. Слабость иммунной системы обычно проявляется следующими признаками:Головные боли. Обычно головные боли в этом случае несильные, но очень продолжительные. Они сопровождают человека на протяжении всего дня вместе с ощущением сухости во рту и тошнотой.Слабость. Воспалительный процесс в поджелудочной железе приводит к тому, что многие другие процессы в нашем организме также нарушаются: нарушение пищеварения приводит к дефициту различных питательных веществ и витаминов, что вызывает снижение иммунитета и ослабление защитных сил организма. Это достаточно рискованно.Как сохранить здоровье поджелудочной железы?Внимательная забота о здоровье станет хорошей профилактикой панкреатита и других заболеваний поджелудочной железы. Это не потребует от вас больших усилий.Внимание к своему организму позволит не только сохранить здоровье поджелудочной железы, но и всего организма в целом, а также повысить качество жизни. Итак, обратите внимание на следующие рекомендации:Откажитесь от курения. Если вы курите, то, распрощавшись с этой привычкой, вы окажете большую услугу своему здоровью. Отказ от курения поможет избежать многих серьезных и неприятных заболеваний в будущем.Избегайте сахара и рафинированной муки. Это настоящие враги нашей поджелудочной железы и большинства других органов нашего тела. Конечно, эти продукты способны подсластить нашу жизнь, но стоят ли эти минутные удовольствия того вреда, который молчаливо наносят они нашему организму? Конечно же, нет.Обратите внимание на свое питание. Старайтесь избегать больших порций еды, будет лучше, если вы станете питаться 5 раз в день небольшим порциями. Рекомендуется избегать употребления полуфабрикатов и красного мяса. Включите в свой рацион больше капусты и брокколи — эти овощи помогают сохранить здоровье поджелудочной железы и избежать ее воспаления.Пейте больше натуральных соков. Разнообразие свежих соков и коктейлей не позволит вам скучать: можно готовить коктейли из папайи, алоэ и манго, соки из моркови, свеклы и капусты, отвар из артишока… Можно каждый день начинать с нового рецепта!Ешьте больше продуктов, содержащих клетчатку. Клетчатка на завтрак — самый подходящий вариант для начала дня.Контролируйте свой вес. Никому нет никакой пользы от лишних килограммов. Необходимо поддерживать нормальный, подходящий для вашего тела вес. Это позволит вам в будущем избежать многих заболеваний, спровоцированных полнотой.Общеукрепляющие и профилактические сборы для здоровья поджелудочнойСбор 11 столовую ложку листьев черной смородины, 1 чайную ложку цветков календулы, 1 чайную ложку листьев мяты, 2 чайные ложки липового цвета залить 250 мл кипятка, настаивать в течение 30 минут, процедить. Принимать по 2 столовые ложки 3 раза в день.Сбор 21 столовую ложку листьев черной смородины, 1 чайную ложку цветков ромашки, 2 чайные ложки плодов черноплодной рябины, 1 чайную ложку травы душицы залить 0,5 л кипятка, настаивать в течение 5–6 часов, процедить. Принимать по 0,25 стакана 2 раза в день за 30 минут до еды.Сбор 31 столовую ложку корней кизила, 1 чайную ложку листьев мелиссы лекарственной, 1 чайную ложку листьев мяты, 1 чайную ложку корней валерианы залить 300 мл воды, кипятить на слабом огне в течение 15 минут, настаивать 20 минут, процедить. Принимать по 3 столовые ложки 2 раза в день за 20 минут до еды.Сбор 41 столовую ложку листьев черной смородины, 1 чайную ложку цветков календулы, 1 чайную ложку цветков ромашки аптечной, 1 чайную ложку лимонной цедры, 2 чайные ложки цветков жасмина, 2 чайные ложки травы первоцвета весеннего залить 0,5 л кипятка, настаивать в течение 20 минут. Принимать по 2 столовые ложки 2 раза в день за 2 часа до еды.Сбор 52 столовые ложки цветков липы сердцевидной, 1 столовую ложку листьев черной смородины, 1 чайную ложку цветков бузины черной, 1 чайную ложку коры дуба, 1 чайную ложку цветков терна, 1 столовую ложку плодов каштана конского залить 2 л воды, кипятить на слабом огне в течение 15 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 1 раз в день за 1 час до еды.Сбор 61 чайную ложку цветков календулы, 1 чайную ложку плодов можжевельника обыкновенного, 1 чайную ложку коры крушины ломкой, 2 чайные ложки цветков бузины черной, 2 чайные ложки травы крапивы двудомной, 1 столовую ложку травы хвоща полевого залить 2 л кипятка, настаивать в течение 20 минут, кипятить на слабом огне 5 минут, процедить. Принимать по 0,25 стакана 1 раз в день.