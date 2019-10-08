Как делают коррекцию живота после родов

Беременность и роды – радостное событие в жизни каждой женщины. Однако этот процесс сопровождается набором веса, изменениями фигуры. Для того чтобы снова вернуть талию с красивым прессом, некоторым достаточно придерживаться диеты и работать в спортзале. Но что делать, если действия не приводят к желаемому результату? Коррекция живота после родов – один из способов быстро возвратиться в прежнюю форму.Восстановление живота после родов: когда обращаться в клинику?Изменение фигуры – естественный процесс, который происходит у всех женщин. Обращаться в центр рекомендуется только если стандартными процедурами не получается вернуть желаемый вид. Специалисты выделяют 4 стадии патологии, которые полностью зависят от выраженности птоза тканей живота:Незначительное увеличение, которое сопровождается небольшим провисанием. Для коррекции достаточно курса косметологических процедур.Несущественное провисание, которому характерно видоизменение тканей зоны пупка. Также допускается присутствие растяжек.Наличие «кожного» фартука. Тканевый избыток формирует складку, размер которой может достигать 10 см.Серьезное отложение жира. Также дефект наблюдается в зоне бедер, ног. В представленном случае нужна комплексная подтяжка живота после родов.Необходимость операционного метода определяется исключительно хирургом. Для консультации и записи на прием зайдите в раздел контакты медицинского центра ЛеоМед.В большинстве случаев достаточно малоинвазивной коррекции. С современным оборудованием клиники восстановление кожи живота после родов проходит быстро, с минимальной реабилитацией. Помимо представленных действий врач подберет методику, которая поможет улучшить качество дермы.Как восстановить кожу на животе после родов: доступные техникиЕсли вы заметили складки или провисание кожи с потерей эластичности, то потребуется применение хирургических подходов. Они помогут устранить недостатки. Лазерная технология ускоряет процедуру, не нарушая кровоснабжение. При этом активизируется выработка коллагена и все обменные процессы, повышается лимфоток. Щадящая липосакция предотвращает появление других жировых отложений в случае повторного набора веса.Хирургическая коррекцияОперация на животе после родов необходима тем, у кого наблюдаются серьезные дефекты дермы. Какие хирургические подходы используются для восстановления:Классический. Врач делает разрез нижней части живота, чтобы сшить мышцы, которые разошлись во время беременности. Также процедура подразумевает устранение жирового избытка.Миниабдоминопластика. Это щадящий вариант, который предполагает устранение исключительно жировых отложений. При необходимости может убраться дерма, которая подверглась растяжке.Лазерная подтяжка живота. Коррекция выполняется благодаря световому потоку, который не травмирует покровы и эффективно расщепляет отложения. Для проделывания используется современное оборудование нового поколения.Восстановить свой внешний вид – легко. Для этого потребуется лишь подобрать качественную и правильную методику. С этим вам помогут специалисты медицинского центра. Стоимость процедуры зависит от основного фактора – текущее состояние (сложность ситуации). Если вы параллельно с этим планируете провести дополнительное восстановление, то цена также будет выше.Операция по удалению живота после родов в ЛеоМед выполняется с минимальной травматичностью. Пациенты проходят ускоренную реабилитацию. Щадящие технологии предоставляют возможность как можно скорее прийти в себя. Представленные вмешательства не отразятся на здоровье молодой мамы. Коррекция живота после кесарева и естественных родов – индивидуальна. На консультации доктор проведет детальный осмотр, чтобы спланировать все последующие действия.