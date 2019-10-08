Как избежать атаки вирусов: эффективные натуральные антибиотики

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Период вирусов можно считать открытым. И чтобы не поддаться гриппу, не обязательно бежать в аптеку, воспользуйтесь натуральными продуктами, которые помогут не только не подхватить вирус, а и ускорить выздоровление.Чтобы бороться с патогенными бактериями, вирусами и воспалениями без вреда для организма, стоит обратить внимание на пять привычных продуктов.1. Чеснок.Очень сильное антибактериальное средство. Отвар из чеснока способен уничтожать кишечную палочку.2. Лук.По своим целебным свойствам лук похож на чеснок. Его антибактериальный эффект позволяет обрабатывать раны и бороться с воспалениями. Антиоксиданты, входящие в состав лука, улучшают кровообращение, пищеварение, нормализуют уровень сахара и холестерина в крови.3. Ромашка.Ромашка борется с бактериями, уменьшает отеки, ромашковый чай облегчает спазмы желудка. Также экстракт ромашки эффективен против грибка, способствует лечению абсцесса зубов и воспаления десен.4. Имбирь.Этот корень ингибирует рост бактерий, эффективно борется с воспалительными процессами, проблемами пищеварительного тракта и дыхательных путей.Кроме того, имбирь нормализует кровообращение, уровень сахара в крови, укрепляет иммунную систему и утоляет боль.5. Орегано.Благодаря содержанию карвакрола и розмариновой кислоты орегано является одним из самых мощных антисептиков. Масло орегано защищает организм от многочисленных инфекций и обладает антибактериальным, обезболивающим, нейтрализующим змеиный яд, противопаразитарным, противосудорожным, противомикробным и противогрибковым действием.