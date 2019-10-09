10 причин постоянной усталости

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Практически каждый из нас в какой-то момент жизни чувствовал себя уставшим и истощённым. «Ах, это нормально» — подумаете вы. Конечно, нормально, когда подобное состояние наступает время от времени, ведь мы не роботы. Однако, если постоянная усталость следует за вами словно тень, то это не является хорошим признаком. Подобное чувство мешает нам наслаждаться жизнью в полной мере и, кроме того, может сигнализировать о скрытых заболеваниях. Если вы не можете найти источник свой проблемы, предлагаем вам ознакомиться с некоторыми причинами постоянной усталости.1. Неправильное питаниеВозможно, вы находите вредную пищу невероятно вкусный и чувствуете себя в момент её потребление счастливым и довольным. Однако, такие продукты не всегда содержат белок и углеводы, которые так необходимы для поддержания вашего тела энергичными и здоровыми. Не забывайте завтракать и старайтесь придерживаться сбалансированного рациона.2. Отсутствие физических упражненийРегулярная физическая активность не только укрепляет ваше здоровье, но и снижает риски наступления депрессии и улучшает качество сна. Необязательно быть фитнес-фанатиком. 150 минут упражнений умеренной активности в неделю заставят вас чувствовать на 65% меньше усталости в течение дня.3. Переизбыток физических упражненийЭта другая крайность пункта выше тоже является причиной постоянной усталости. Тренировки должны улучшать ваше здоровье, силу и выносливость. Но если они не сопровождаются правильным питанием и достаточным отдыхом, то могут вызвать чувство усталости, что способно повлиять на вашу мотивацию. Некоторые люди много времени уделяют работе в тренажерном зале, думая, что таким образом добьются быстрых результатов, а в итоге истощают себя.4. АнемияЭто расстройство вызвано дефицитом железа. Этот минерал, словно поезд, который транспортирует кислород в кровь. Людям с низким содержанием железа не хватает одного вагона поезда, поэтому они ощущают усталость, головокружение и учащённое сердцебиение.5. Сахарный диабетОдной из причин постоянной усталости является такое заболевание, как сахарный диабет. А объясняется всё тем, что ваш организм использует много энергии для борьбы с частыми изменениями уровня сахара в крови.6. ГипотиреозОдна из функций щитовидной железы – контроль метаболизма. При возникновении неполадок в работе этой железы организму требуется больше времени, чтобы преобразовать поступившие продукты питания в энергию и поэтому человек начинает чувствовать усталость и слабость постоянно.7. Дефицит магнияМагний – это минерал отдыха. Он контролирует сон, а также время, которое нам требуется, чтобы засыпать и просыпаться. Для восполнения дефицита магния включите в свой рацион такие продукты, как фасоль, авокадо, орехи, семена и зелёные листовые овощи.8. Отсутствие достаточного количества снаОчевидная причина постоянной усталости, которой многие пренебрегают, потому как не спят рекомендованные 7-8 часов. В настоящее время телевидение, сотовые телефоны и различные типы мобильных устройств стимулируют бессонницу и заставляют нас бодрствовать дольше, чем следовало бы. Различные исследования показали, что использование электронных устройств перед сном влияет на качество сна и заставляет нас меньше спать.9. Избыточный стрессЕстественной реакцией нашего организма перед лицом стресса является выброс адреналина, функция которого заключается в подготовке нас к преодолению кризиса. Когда выделяется адреналин, мышцы, сердце и лёгкие работают тяжело, а ум остаётся в состоянии боевой готовности. Такая ситуация обычно приводит к появлению физической и психической усталости.10. Вас окружают неподходящие людиИ это тоже может оказаться причиной постоянной усталости. Наверное, каждый второй человек встречал таких людей после общения, с которыми возникает чувство истощения словно у вас забрали всю энергию. Выходя за рамки психологического затрагивается наша физическая сторона. Старайтесь избегать подобного общения.