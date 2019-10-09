10 причин постоянной усталости
1. Неправильное питание
Возможно, вы находите вредную пищу невероятно вкусный и чувствуете себя в момент её потребление счастливым и довольным. Однако, такие продукты не всегда содержат белок и углеводы, которые так необходимы для поддержания вашего тела энергичными и здоровыми. Не забывайте завтракать и старайтесь придерживаться сбалансированного рациона.
2. Отсутствие физических упражнений
Регулярная физическая активность не только укрепляет ваше здоровье, но и снижает риски наступления депрессии и улучшает качество сна. Необязательно быть фитнес-фанатиком. 150 минут упражнений умеренной активности в неделю заставят вас чувствовать на 65% меньше усталости в течение дня.
3. Переизбыток физических упражнений
Эта другая крайность пункта выше тоже является причиной постоянной усталости. Тренировки должны улучшать ваше здоровье, силу и выносливость. Но если они не сопровождаются правильным питанием и достаточным отдыхом, то могут вызвать чувство усталости, что способно повлиять на вашу мотивацию. Некоторые люди много времени уделяют работе в тренажерном зале, думая, что таким образом добьются быстрых результатов, а в итоге истощают себя.
4. Анемия
Это расстройство вызвано дефицитом железа. Этот минерал, словно поезд, который транспортирует кислород в кровь. Людям с низким содержанием железа не хватает одного вагона поезда, поэтому они ощущают усталость, головокружение и учащённое сердцебиение.
5. Сахарный диабет
Одной из причин постоянной усталости является такое заболевание, как сахарный диабет. А объясняется всё тем, что ваш организм использует много энергии для борьбы с частыми изменениями уровня сахара в крови.
6. Гипотиреоз
Одна из функций щитовидной железы – контроль метаболизма. При возникновении неполадок в работе этой железы организму требуется больше времени, чтобы преобразовать поступившие продукты питания в энергию и поэтому человек начинает чувствовать усталость и слабость постоянно.
7. Дефицит магния
Магний – это минерал отдыха. Он контролирует сон, а также время, которое нам требуется, чтобы засыпать и просыпаться. Для восполнения дефицита магния включите в свой рацион такие продукты, как фасоль, авокадо, орехи, семена и зелёные листовые овощи.
8. Отсутствие достаточного количества сна
Очевидная причина постоянной усталости, которой многие пренебрегают, потому как не спят рекомендованные 7-8 часов. В настоящее время телевидение, сотовые телефоны и различные типы мобильных устройств стимулируют бессонницу и заставляют нас бодрствовать дольше, чем следовало бы. Различные исследования показали, что использование электронных устройств перед сном влияет на качество сна и заставляет нас меньше спать.
9. Избыточный стресс
Естественной реакцией нашего организма перед лицом стресса является выброс адреналина, функция которого заключается в подготовке нас к преодолению кризиса. Когда выделяется адреналин, мышцы, сердце и лёгкие работают тяжело, а ум остаётся в состоянии боевой готовности. Такая ситуация обычно приводит к появлению физической и психической усталости.
10. Вас окружают неподходящие люди
И это тоже может оказаться причиной постоянной усталости. Наверное, каждый второй человек встречал таких людей после общения, с которыми возникает чувство истощения словно у вас забрали всю энергию. Выходя за рамки психологического затрагивается наша физическая сторона. Старайтесь избегать подобного общения.
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