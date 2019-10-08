Хотите похудеть? Избавьтесь от одной привычки

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В среде диетологов нет единого мнения насчет того, какие диеты являются самыми лучшими для снижения веса. Существуют самые разнообразные диеты – с невысоким содержанием углеводов, с максимальным ограничением жиров, с высоким содержанием белков, с акцентом на определенные продукты (фрукты, овощи, молочные продукты).Многие диеты являются эффективными, но есть и такие, эффективность которых под большим вопросом. Однако успех в борьбе с лишним весом зависит не только от того, какие продукты вы потребляете. Очень важное значение имеет также то, в какое время суток вы питаетесь.Новое исследование в очередной раз показало, насколько важным является время, когда вы питаетесь. Самая вредная привычка в питании, по мнению диетологов – это поздний прием пищи. Так, если человек ужинает поздно (после 10 вчера), вероятность увеличения жировой прослойки очень высока.В исследовании приняли участие женщины, первая группа которых ужинала в 6 вечера, а вторая – с 10 до 11 часов вечера. Калорийность рациона у всех была одинаковая на протяжении двух недель.Несмотря на одинаковую энергетическую ценность продуктов, женщины, которые ужинали поздно, показали большую прибавку в весе и % жира, чем те, кто ужинал в 6 часов.Дело в том, что скорость обмена веществ ночью замедляется, и организм лучше всего откладывает жир «про запас» именно в ночные часы.Поэтому диетологи уверяют, что питание в позднее время является самой вредной привычкой, от которой вам следует избавиться, если вы хотите похудеть. Если ваша цель – снизить вес - старайтесь есть не позже 6 вечера. Крайнее время приема пищи – 8 часов вечера, если вы едите после этого времени, справиться с лишним весом будет значительно сложнее.Если же вы поздно ложитесь спать и совершенно не можете заснуть на голодный желудок, диетологи рекомендуют вам перекусить продуктами, которые содержат минимум калорий – например, стакан нежирного кефира или яблоко.