Врачи рассказали, как отличить инфаркт от инсульта

Эксперты из Великобритании рассказали, как отличить инфаркт от инсульта. Оба этих состояния смертельно опасны, но чем быстрее их правильно диагностируют и начнут лечить, тем выше шансы человека остаться в живых.Между инфарктом и инсультом есть немало общего, однако оба эти нарушения все-таки протекают по-разному сценарию. Инфаркты случаются в тот момент, когда сердечная мышца лишается обогащенной кислородом крови, что часто является следствием блокады артерий. Из-за нехватки кислорода сердце повреждается, и большинство инфарктов вызываются закупориванием артерий сердца. Когда эти артерии сужаются из-за скопления жироподобных субстанций, то увеличивается риск отрыва кусочка жира, который способен закупорить артерии, лишив сердце доступа крови, что и приведет к инфаркту.Основными симптомами инфаркта являются острая боль в груди, боль в области рук, шеи, спины или живота, избыточное потоотделение, одышка, рвота и тошнота, а также головокружение.Инсульт представляет собой нарушение мозгового кровоснабжения, которое может возникнуть из-за двух причин. При ишемическом инсульте, являющимся наиболее распространенным, закупоривается какая-либо из артерий мозга. Геморрагический инсульт вызывается кровоизлиянием в мозг и окружающие ткани. У жертв инсульта часто изменяется выражение лица, так как поддерживающие его мышцы ослабевают. К примеру, лицо как бы опускается с одной половины. Слабеют руки, появляются проблемы с речью, внезапная слабость или онемение одной половины тела, невозможность подобрать слова, внезапное нарушение зрения, потеря сознания, резкая и очень интенсивная головная боль.Во всех перечисленных выше случаях необходимо срочно вызывать скорую помощь. Хорошо известными факторами риска инфарктов и инсультов являются курение, гипертония, лишний вес или ожирение, диабет, повышенный уровень холестерина, сидячий образ жизни, злоупотребления субстанциями и неправильное питание.