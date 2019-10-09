Названа необычная причина ожирения и болезней сердца

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Ученые открыли новое свойство холестерина.Ученые из Копенгагенского университета провели соответствующие измерения на новом оборудовании, которые показали, что уровень вредного для здоровья холестерина в организме человека на самом деле выше, чем предполагалось ранее. По словам специалистов, открытие имеет большое значение для будущей профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний.Если уровень холестерина слишком высок, вероятность развития сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается. Часто в этом обвиняют «плохой» его вид. Тем не менее, последняя научная работа показала, что совершенно другой его тип может быть ответственным за ряд болезней. Результаты основаны на данных Копенгагенского общего демографического исследования.В общей сложности у 9 000 человек были взяты соответствующие анализы с помощью нового современного измерительного оборудования. Результаты показали, что общий холестерин в крови состоит из равных частей «плохого» и «хорошего».Предыдущие исследования, проведенные в Копенгагене, показывают, что избыточный вес и ожирение являются основной причиной очень высокого количества остаточного холестерина в крови. Кроме того, диабет, наследственные гены и недостаток физической активности играют свою роль в этом отношении.