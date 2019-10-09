Названы лечебные свойства семян подсолнуха

Важно знать меру.Современная медицина располагает достаточным арсеналом фармакологических, лечебных и профилактических средств. Однако народные методы остаются по-прежнему популярными, в силу своей простоты, доступности и эффективности. Одним из таких средств являются семена подсолнуха, о вкусных качествах которых известно большинству людей с детства. А вот об их лечебных свойствах знают не все.А между тем, в 100 г зерен подсолнуха находится 100 мг калия, значительно больше, чем в популярных среди населения заморских апельсинах и бананах, соответственно 8,7 мг и 23 мг. Чем важен калий для человеческого организма? Он поддерживает жизнь человека так же, как вода продлевает жизнь срезанным цветам. Без калия мышцы человека слабеют, теряют силу, тонус и как бы провисают. Особенно это заметно на крупных мышцах, например на бедрах, у пожилых людей.Учеными-медиками доказано, что витамин В6 (пиридоксин), является почти единственным специфическим профилактическим средством против заболевания сахарным диабетом. Он также служит спасательным кругом для тех, кто страдает от ожирения и которым уже не помогают ни специальные диеты с разгрузочными днями и голоданиями, ни физические нагрузки. Кроме этого, пиридоксин – прекрасное болеутоляющее средство при артрических и невралгических болях. Так вот, в семенах подсолнухах его достаточно много и находится он в натуральном и легкоусвояемом виде.К тому же, семена подсолнуха обладают профилактическим свойством в борьбе с гипертонией, атеросклерозом и ожирением, если их по 3-4 десертных ложки принимать ежедневно натощак.А лучше всего, удобно устроившись вечером в кресле возле телевизора или камина, съедать пригоршню зерен, желательно сырых, которые хорошо усваиваются. Если семена поджаренные, тогда нужно норму увеличивать и съедать две пригоршни.