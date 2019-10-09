Названы самые эффективные способы избавиться от тяги к алкоголю

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Это распространенная проблема.Алкоголизм подразумевает тягу к выпивке. Зависимость может быть искоренена. Но на это нужно потратить немало усилий. Как именно избавиться от тяги к алкоголю.Метод №1: отвлечениеОтвлечься от мыслей об алкоголе может быть очень непросто, но это необходимо сделать. Думать нужно о чём-то совершенно другом, в том числе мысли должны быть не отрицающими алкоголь.Неплохо будет наблюдать за окружающими вас событиями — отвлечься на семью, работу, но не сильно углубляться в происходящее. Лучше всего занять позицию наблюдателя. Беседы с друзьями и родными будут неплохим вариантом отвлечения от тяги к алкоголю.Но можно пойти другим путём — просто поменять планы здесь и сейчас. Например, бросить читать книгу и заняться спортом, пойти на прогулку или просто выполнить домашнюю работу. Иногда помогают компьютерные игры, способные погрузить в происходящее на 100%. Подобное отвлечение отлично помогает избавиться от тяги к алкоголю.Метод №2: увлеченияВспомните, какие увлечения были у вас любимыми до того, как появилась тяга к алкоголю. Может быть, это те самые компьютерные игры или вязание, езда на велосипеде или рисование. Всем людям необходимо хобби, особенно зависимым от алкоголя. Поэтому просто возьмите это на заметку и скорее займитесь хобби, которое вам нравится.Метод №3: нужные образыВызвать нужные образы — один из самых верных методов, помогающих избавиться от тяги к алкоголю. Главное, чтобы образы были яркими, вызывающими сильный эмоциональный ответ. К примеру, можно вспомнить о чём-то очень плохом, что происходило под действием алкоголя либо представить какие-то приятные моменты, которые возможны только без принятия спиртного.Метод №4: рационализируйтеЭтот метод подойдёт только тем людям, кто умеет мыслить рационально. Тягу к алкоголю часто сравнивают с автоматическими мыслями, которые появляются без нашего желания. В таком случае отлично подходит рационализация как антипод такой автоматичности. Для этого лучше посмотреть, что происходит в вашей голове с другой стороны. Может, вам просто надо остановиться и проанализировать свои мысли. Задайте себе вопросы, что будет, если вы поддадитесь этой тяге, что нужно сделать, чтобы этого не случилось.Метод №5: расслабьтесьОчень часто алкоголь принимают именно для того, чтобы расслабиться. Но надо научиться делать это без такого напитка. Для расслабления можно применять самые разные методики, например, просто принять ванну, заняться йогой или медитацией, сходить по магазинам, полежать на диване и посмотреть любимый фильм.Метод №6: «напоминалки»Это одна из самых удобных техник, которая избавит от тяги к алкоголю. Всё, что потребуется — это карточки, которые можно развешать на различных поверхностях в доме. На них необходимо написать различные установки, которые помогут вам быть твёрдым в своих намерениях. Главное, чтобы они были утвердительными.