Эти продукты можно есть и на ночь
Желание съесть что-то перед сном часто становится настолько сильным, что сопротивляться ему буквально невозможно. Что съесть вечером, не навредив фигуре.
Об этом на странице в Instagram рассказала диетолог-нутрициолог Светлана Никитчук.
Она советует обратить внимание на продукты с низким гликемическим индексом. Эксперт составила список из топ-7 вариантов вечернего перекуса, которые подойдут худеющим.
Сельдерей
Гликемический индекс сырого сельдерея — 15 единиц. Он есть во всех топах. Продукт невероятно полезный и лучше его есть каждый день. Один стебель содержит всего 10 калорий, остальное вода. Он также улучшает работу желудка, восстанавливает солевой баланс.
Вареное яйцо или яичница
Топ-7 продуктов, которые можно есть на ночь: список диетолога
Гликемический индекс — 48 единиц. Отлично подойдет для удаления ночного голода.
Авокадо
Универсально полезный плод. Гликемический индекс авокадо равен 10 единицам. В нём содержатся вещества, способствующие расщеплению жиров и препятствующие их отложению. Пока ты отдыхаешь, в организме расщепляются жиры.
Запеченное яблоко
Топ-7 продуктов, которые можно есть на ночь: список диетолога
Тем, кому хочет на ночь поесть сладкого. Гликемический индекс – 35 единиц. Отличный вариант, содержащий в себе полезные витамин С и клетчатку. При этом, в нём мало калорий.
Огурец
Гликемический индекс огурца всего 10 единиц. Поэтому огурец — незаменимый компонент диет, направленных на снижение веса. Калорийность огурца — также абсолютный минимум по своим показателям: всего 16 калорий.
Рыба
Нулевой гликемический индекс практически всех сортов рыб делает их доступными для ужина. Ешьте с удовольствием, но не забывацте про калорийность.
Помидор
Топ-7 продуктов, которые можно есть на ночь: список диетолога
Гликемический индекс — 38 единиц. Диетологи рекомендуют есть на ночь помидоры тем, кто хочет избавиться от пары-тройки лишних килограммов. В 100 г этих овощей содержится всего 30 ккал, и они на 90% состоят из воды.
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