Эти продукты – плохой вариант ночного перекуса

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Лучше выбрать что-то другое.Наверное, каждый хотя бы раз в жизни тянулся к холодильнику посреди ночи. Такой зажор может обернуться серьёзными проблемами со здоровьем, если есть не то, что нужно. Какие продукты точно не стоит употреблять в качестве ночного перекуса, рассказали эксперты.Жареные продуктыЖареное явно будет не лучшим вариантом ночного перекуса. Как правило, такие блюда или приготовлены на раскалённом жиру, или очень крахмалистые, или белковые. Кстати, последний вариант ещё не самый худший. Однако если мясо или яйца приготовлены на масле, то это канцерогены, которые могут довести до проблем со здоровьем.Жареного чаще всего хочется из-за того, что человек плохо питался днём, ничего полезного не ел. Поэтому организм требует чего-то вредного. Исправить ситуацию можно только рациональным питанием: правильно питаться в течение дня и вредного ночного перекуса хотеться не будет.Молочная кашаСладкая каша — тоже наихудший вариант ночного перекуса. Рисовая, овсяная, гречневая — возможно, это не плохие блюда, но точно не в качестве ночного перекуса. Ведь в них добавляют сахар, который на ночь точно будет вреден.Сладкого хочется по той причине, что организму не хватает энергии. Иными словами, человек снова не правильно питается в течение дня. А возможно, причина в метаболическом дисбалансе. В решении этой проблемы может помочь только эндокринолог.Если хочется сладкого, то в качестве ночного перекуса лучше использовать фрукты. Идеальными будут апельсины, мандарины или киви. В них есть клетчатка и фруктоза. А вот крахмалистых фруктов, например, бананов лучше не есть.ОстроеТакой ночной перекус может привести к серьёзным проблемам с желудочно-кишечным трактом. Острые приправы и специи, которые добавляют в разные блюда, могут разжигать пищеварительный огонь. Из-за этого желудок будет работать всю ночь, что точно приведёт к ухудшению его состояния.Острого чаще всего хочется из-за нехватки определенных ферментов для полноценного пищеварения. Поэтому такое желание может быть поводом для походов к гастроэнтерологу. Иногда врачи выясняют, что причиной желания съесть острое является заражение гельминтами. Но в качестве ночного перекуса острое употреблять ни в коем случае нельзя.ШоколадЕсли хочется съесть как ночной перекус шоколад, то это может быть просто желанием получить приятные эмоции. Как известно, эмоциональная стабильность ближе к вечеру снижается, поэтому ему требуется подзарядка. Шоколад может казаться безобидным. Но лучше всё-таки не использовать такой ночной перекус. Получить радость можно совершенно иными способами. Например, заняться любовью, выполнить пробежку, сделать массаж или посмотреть интересный фильм.МясоМы уже упоминали, что белковые продукты являются не самым плохим вариантом ночного перекуса. Однако мясной белок крайне долго усваивается. Для этого требуется до шести часов. Поэтому ночной перекус в виде котлеты или куска колбасы — наихудший вариант. Мясо можно есть до 20:00, не позже.Мяса хочется, как правило, по причине нерационального питания. Также может быть нарушен холестериновый обмен, наблюдаться недостаток железа. Разумеется, врачи не советуют совсем исключать мясо из рациона, но есть его можно не меньше, чем за пять-шесть часов до сна.Бобовые продуктыОчень полезны бобовые продукты, но только в течение дня. В них много клетчатки, витаминов и микроэлементов. Однако в качестве ночного перекуса они могут привести к вздутию и усилению пищеварения. Иными словами, пищеварительный тракт будет вынужден работать всю ночь,Если хочется бобовых, то речь идёт о дефиците каких-то веществ, к примеру, белка, которого в таком блюде очень много. Лучше вместо этого выбрать более лёгкие продукты — йогурт или кефир.ЯблокиОчень часто ночным перекусом являются яблоки. Да и мы уже говорили, что нехватку сахара лучше заменить не шоколадом или выпечкой, а фруктами. Однако яблоки не стоит выбирать. Всё дело в том, что они очень загружают поджелудочную железу и тонкий кишечник, заставляя их работать большую часть ночи. Поэтому выбирайте более безопасные фрукты, типа апельсинов или киви.