Медики рассказали, кто больше всего подвержен раку легких

Важно отказаться от курения.Снизить вероятность рака легких можно полным отказом от курения и соблюдением здоровой диеты.Об этом рассказала старший вице-президент Американского общества по борьбе с раком Салли Кауэл.По ее словам, от рака легких умирает больше людей, чем от рака груди, кишечника или простаты вместе взятых.Кауэл отметила, что рак лёгких и рак груди являются ведущими видами рака во всём мире с точки зрения количества новых случаев.«У курящих мужчин вероятность развития рака лёгких в 23 раза выше, чем у не курящих, а у курящих женщин – в 13 раз выше», – отметила Кауэл.В группу риска попадают также те, кто не курит, но находится под воздействием «пассивного курения».