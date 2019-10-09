Названы три главных этапа для рационального похудения

Без них похудеть будет сложно.Любая женщина может худеть экстремально – с риском для здоровья или рационально.Последний вариант позволит закрепить результаты на долгое время, заявила диетолог Елена Кален в Instagram.По ее словам, рациональное похудение состоит из 3 этапов:1. Очищение кишечника.«У 99 % людей с лишним весом нарушена микрофлора кишечника, что затрудняет процесс усвоения пищи», – уточнила эксперт.2. Изменение пищевых привычек.«Необходимо научиться задавать себе вопрос «Чего же я хочу на самом деле?». Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить», – разъяснила диетолог.3. Фиксация достигнутого результата.По словам Кален, этот этап очень важен, чтобы вес не вернулся: «Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм».Кроме она подчеркнула, что только такая последовательность действий обеспечивает стабильное достижение результата и его фиксацию на всю жизнь.