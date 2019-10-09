Названы три главных этапа для рационального похудения
Любая женщина может худеть экстремально – с риском для здоровья или рационально.
Последний вариант позволит закрепить результаты на долгое время, заявила диетолог Елена Кален в Instagram.
По ее словам, рациональное похудение состоит из 3 этапов:
1. Очищение кишечника.
«У 99 % людей с лишним весом нарушена микрофлора кишечника, что затрудняет процесс усвоения пищи», – уточнила эксперт.
2. Изменение пищевых привычек.
«Необходимо научиться задавать себе вопрос «Чего же я хочу на самом деле?». Осознание своих истинных желаний дает возможность понять, что именно в себе нужно изменить», – разъяснила диетолог.
3. Фиксация достигнутого результата.
По словам Кален, этот этап очень важен, чтобы вес не вернулся: «Важно продолжать встраивать полезные привычки и начать разгонять метаболизм».
Кроме она подчеркнула, что только такая последовательность действий обеспечивает стабильное достижение результата и его фиксацию на всю жизнь.
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