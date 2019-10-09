Диетолог предупредила о вреде активированного угля
Еще совсем недавно активированный уголь считался чуть ли не панацеей. Его принимали для очищения организма от шлаков, для похудения, для лечения язвенной болезни и болезней кишечника и почек, им лечили похмелье.
Сегодня врачи не советуют бездумно применять активированный уголь, так как он при кажущейся безвредности все же является лекарственным средством и может нанести вред при неправильном приеме.
Как заявила врач-диетолог Наталья Пугачева, активированный уголь рекомендован врачами при вздутии живота, диарее, отравлении и для очищения почек. При этом необходимо правильно рассчитывать дозу на килограмм массы тела.
Бесконтрольный прием активированного угля может привести к развитию язвенной болезни, запорам и обезвоживанию организма.
«Активированный уголь нужно принимать за два часа до приема пищи, запивая его большим количеством воды», — отмечает диетолог.
А вот распространенное утверждение, что активированный уголь полезен для зубов при добавлении в зубные пасты, опровергли ученые Королевского колледжа Лондона. Они установили, что активированный уголь при таком использовании может разрушить зубную эмаль.
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