Врачи подсказали, как укрепить иммунитет и понизить давление

Эксперты поделились рецептом удивительного чесночного сиропа, который заменит вам множество медицинских препаратов.Все, что вам необходимо для приготовления этого домашнего средства — яблочный уксус, чеснок и немного меда.Хотя каждый из этих трех ингредиентов, обладают своим уникальным набором преимуществ для здоровья, смешивая их вместе вы усиливаете их действие.Это домашнее средство поможет укрепить вашу иммунную систему, снизить артериальное давление, а также плохой холестерин.Это также позволит уменьшить число простудных заболеваний и инфекций, а также оно эффективно в случае подагры, артрита и боли в суставах.Как приготовить чесночный сироп?Ингредиенты: 8 очищенных зубчиков чеснока, 200 мл яблочного уксуса, 200 мл меда.Способ приготовления:Раздавите ваш чеснок.Добавьте мед и яблочный уксус и смешивайте в течение 10-15 секунд на высокой скорости в блендере.Вылейте смесь в герметичную стеклянную банку.Храните в холодильнике в течение 5 дней, каждый день перемешивая. Через пять дней смесь готова.Просто добавьте 2 чайные ложки чесночного сиропа в стакан воды, выпивайте натощак.Польза для здоровья.Мед является антибактериальным, противовирусным и противогрибковым продуктом. Он часто используется, чтобы помочь успокоить сильный кашель.Яблочный уксус содержит различные фитонутриенты, которые помогают предотвратить рак и судороги ног. Он также содержит лимонную кислоту, которая может помочь растворить камни в почках.Чеснок обладает антибактериальными и противовирусными свойствами. Онтакже помогает стимулировать иммунную систему и содержание в нем такого компонента, как аллицин делает его одним из самых мощных природных антибиотиков.