Как распознать алкогольную зависимость?
Причины возникновения алкоголизма
Можно выделить физиологические, психологические, социальные причины развития болезни. Наиболее распространенные социальные причины:
традиция распивать спиртное на праздниках, при встрече с друзьями;
связанные с профессиями, которые сопряжены с высокой степенью ответственности.
Не стоит считать, что наличие одного из этих факторов неизменно приводит к развитию зависимости.
К психологическим причинам относятся:
склонность личности к депрессии и самобичеванию;
неумение справляться со сложными жизненными ситуациями;
замкнутость;
низкая самооценка.
К физиологическим причинам можно отнести:
генетическая предрасположенность;
возраст;
регулярность употребления и объемы выпитого.
Признаки алкогольной зависимости
Определить наличие заболевания можно, если честно ответить на следующие вопросы:
Вы знаете меру и можете остановиться, не превышая дозы?
Вы регулярно употребляете спиртное? Регулярность относиться не только к ежедневному употреблению, но и к случаям, когда употребление бывает каждую пятницу, например.
Вы не можете отказать себе в алкоголе в любых объемах?
Если вы не можете отказаться от спиртного на длительный период без срывов, то у вас присутствует зависимость.
Лечение алкоголизма
Для того чтобы побороть зависимость, нужно предпринять конкретные действия. В первую очередь нужно осознать проблему и поставить вопрос о лечении на первое место по важности. Заручитесь поддержкой родных и близких. Не ищите легких путей, так как не существует волшебной таблетки, которая излечит вас мгновенно. Лечение алкоголизма долгий процесс. Начинается путь с выбора клиники и врача, которому вы сможете доверять. Далее последуют детоксикация, психологическая и социальная реабилитация.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил kolonka в категорию Разное
Добавить комментарий