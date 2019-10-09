Как распознать алкогольную зависимость?

В обществе бытует множество заблуждений по поводу алкоголизма. Зачастую зависимыми принято считать людей, которые перешагнули на 2 или 3 стадию заболевания. В таком случае признаки очевидны, невозможно отрицать их наличие. При появлении первых признаков заболевания, необходимо обратится за помощью к специалистам, одни из таких «АТОС» клиника в Киеве, которая занимается лечением алкогольной зависимости с комплексным подходом. Алкогольная зависимость – это потребность человека употреблять спиртное на физическом и психологическом уровне. Со временем просматривается регулярность такого рода «снятия стресса».Причины возникновения алкоголизмаМожно выделить физиологические, психологические, социальные причины развития болезни. Наиболее распространенные социальные причины:традиция распивать спиртное на праздниках, при встрече с друзьями;связанные с профессиями, которые сопряжены с высокой степенью ответственности.Не стоит считать, что наличие одного из этих факторов неизменно приводит к развитию зависимости.К психологическим причинам относятся:склонность личности к депрессии и самобичеванию;неумение справляться со сложными жизненными ситуациями;замкнутость;низкая самооценка.К физиологическим причинам можно отнести:генетическая предрасположенность;возраст;регулярность употребления и объемы выпитого.Признаки алкогольной зависимостиОпределить наличие заболевания можно, если честно ответить на следующие вопросы:Вы знаете меру и можете остановиться, не превышая дозы?Вы регулярно употребляете спиртное? Регулярность относиться не только к ежедневному употреблению, но и к случаям, когда употребление бывает каждую пятницу, например.Вы не можете отказать себе в алкоголе в любых объемах?Если вы не можете отказаться от спиртного на длительный период без срывов, то у вас присутствует зависимость.Лечение алкоголизмаДля того чтобы побороть зависимость, нужно предпринять конкретные действия. В первую очередь нужно осознать проблему и поставить вопрос о лечении на первое место по важности. Заручитесь поддержкой родных и близких. Не ищите легких путей, так как не существует волшебной таблетки, которая излечит вас мгновенно. Лечение алкоголизма долгий процесс. Начинается путь с выбора клиники и врача, которому вы сможете доверять. Далее последуют детоксикация, психологическая и социальная реабилитация.