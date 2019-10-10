Названы продукты, способствующие омоложению организма

Оставаться молодым как можно дольше можно с помощью правильно подобранного рациона питания.Так, специалисты назвали восемь способствующих омоложению продуктов, которые содержат полезные микроэлементы.В список попали: темный шоколад, богатый флавонидами и антиоксидантами, которые хорошо влияют на состояние кожи, зеленый чай, содержащий полифенолы и коллаге, кофе, защищающее вашу кожу от меланомы.Также желающим сохранить молодость стоит обратить внимание на авокадо, помидоры, чернику и арбузы.Добавить в рацион специалисты советуют и рыбу, особенно лосось, который богат омега-3.