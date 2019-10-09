Как правильно ухаживать за волосами осенью: советы экспертов

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Роскошные волосы красят любую женщину, но красота требует ухода.Мы изучили распространенные проблемы с волосами, возникающие в осенний период. Давайте обсудим действенные способы, которые помогут сохранить здоровье и красоту волос.Забота о волосах не может ограничиваться использованием одних лишь шампуней, сколь бы качественными они ни были. Уход за локонами – это многоэтапный процесс, в котором надо учитывать разные мелочи. Мы изучили основные факторы, ухудшающие состояние волос, и подобрали для вас 6 простых, но эффективных методов ухода.Стрижка кончиковЛето – непростой период для наших локонов. Высокие температуры и открытое влияние солнечных лучей могут негативно сказаться на состоянии волос. Добавим сюда частое окрашивание, фен, выпрямители и тугие прически – и вот уже волосы становятся тоньше и секутся. А затем наступает осень и проблемы только усиливаются.Как бы вам ни хотелось поскорее отрастить волосы или сохранить их длину, время от времени надо срезать кончики. Тем более что эта процедура лишь ускоряет рост волос.Целительные маскиМаски помогут вернуть волосам силу, красоту, а так же ускорить их рост. Вы можете использовать готовые маски или приготовить их дома. Однако надо помнить о том, что домашние маски быстро портятся. Не храните их подолгу. Готовьте небольшое количество маски на один раз, используя только самые свежие ингредиенты. Маски, безусловно, полезны, но они намного эффективнее в сочетании с лечением организма изнутри, особенно учитывая тот факт, что осенний период сопутствуем сильному авитаминозу.Витаминные комплексыОбязательно вводите в ваш рацион полезные для иммунитета продукты. Однако не стоит пренебрегать и витаминными комплексами. Посоветуйтесь с врачом и подберите оптимальные для вас мультивитаминные препараты. Уже спустя неделю-другую вы заметите, что волосы стали меньше выпадать, вернулся блеск, ускорился рост.Особенно важно принимать витамины, если вы время от времени употребляете алкоголь или часто пьете кофе. И кофе, и алкоголь угнетают полезные вещества и способствуют их вымыванию из организма. Нехватка полезных элементов сказывается на волосах не сразу, пройдет время, прежде, чем вы заметите плохое состояние волос. Однако чем дольше мы тянем с лечением, тем сложнее восстановиться. Есть более быстрый индикатор, говорящий о нехватке полезных веществ. Возьмите зеркальце и рассмотрите свои губы. Если витаминов не хватает, то губы трескаются, сохнут, а кожа на них постоянно облазит.Выбор и чистка головных уборовС приходом холодов актуальными становятся головные уборы, однако частое их ношение может стать причиной появления перхоти. Снимайте шапки, шляпы и кепки в помещении, выбирайте фасоны из натуральных материалов. Так же необходимо следить за чистотой уборов. Стирайте их и хорошенько ополаскивайте, чтобы удалить остатки чистящих средств. Чтобы уборы не утратили свой презентабельный вид, надо стирать их вручную, учитывая температурный режим. Если кожа все равно начала шелушиться, используйте действенные средства от перхоти.Свободные прическиКонский хвост не утрачивает своей популярности, ведь это одна из самых быстрых причесок. К слову, высокий и тугой хвост считается природным лифтингом, помогающим разгладить морщины. Однако не стоит часто делать тугие прически, поскольку они травмируют волосяные луковицы и могут стать одной из причин боли в коже головы.Правильное мытье головыНет ничего приятнее, чем принять с утра душ, а вечером понежиться в ванной. Однако врачи не рекомендуют мыть голову слишком часто по нескольким причинам. Водопроводная вода в большинстве городов оставляет желать лучшего и каждое купание может вредить волосам. Частое мытье вымывает кожное сало, что далеко не всегда полезно. Если вы купаетесь каждый день, то стоит купить защитную шапочку для волос, чтобы лишний раз их не мочить.Помимо этого, многие допускают травмирующие ошибки при купании. Расчесывайте волосы перед купанием, не расчесывайте мокрые волосы. Шампунь надо вспенивать в ладонях, а потом наносить пену на волосы. Моющие средства надо тщательно вымывать, даже если придется долго стоять под душем. Не носите полотенце на голове дольше 20-30 минут. Сушите волосы феном по направлению сверху вниз, а напоследок обдавайте чуть прохладным воздухом, чтобы закрыть чешуйки. Никогда не мойте голову слишком горячей водой – это вредно для волос.