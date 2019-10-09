Этот фрукт поможет существенно похудеть

Может ли в яблоках содержаться секрет успешного похудения?Диетологи утверждают, что люди, которые съедают хотя бы одно яблоко в день, добиваются снижения веса.Хорошо известно правило о том, что одно яблоко в день защищает здоровье, однако теперь выяснилось, что оно же и уменьшает объем талии. Исследователи из CSIRO установили, что употребление яблок на постоянной основе предотвращает прибавку лишнего веса. По мнению диетологов, цельные яблоки позволяют контролировать аппетит и помогают худеть, так как обеспечивают более продолжительное чувство насыщения. Исследование демонстрирует, что взрослые и дети, регулярно употребляющие яблоки, значительно чаще имеют более низкий индекс массы тела по сравнению с теми, кто эти фрукты не жалует.Изначально исследователи полагали, что диетическая сила яблок заключается в их низкой энергетической плотности, которая помогает контролировать вес. Однако недавние эксперименты с участием животных позволяют предположить, что диетическое волокно пектин и полифенолы в яблоках играют ключевую роль в деле снижения аппетита и борьбы с лишним весом. Заказанное компанией Horticulture Innovation Australia исследование также показало, что регулярное употребление яблок приводит к возникновению »хороших» бактерий в кишечнике. Хотя точный механизм воздействия яблок на бактерии кишечника ещё не установлен, науке хорошо известно, что микробиом кишечника играет важную роль в поддержании крепкого здоровья и предотвращении болезней.Наконец, употребление яблок также снижает риск рака и сохраняет здоровье сердца. К примеру, наука доказала, что яблоки обеспечивают некоторую профилактику рака груди, предстательной железы, кишечника, а также неходжкинской лимфомы. Растет количество доказательств того, что яблоки полезны для сердца. Дело в том, что они уменьшают уровень плохого холестерина, а некоторые исследования даже позволяют предположить, что употребление яблок уменьшает опасность инсультов, гипертонии и целого ряда других факторов риска болезней сердца.