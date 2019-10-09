Главные признаки повышенного уровня холестерина
И несмотря на свою «недобрую славу» (ведь большинство знает это вещество как невероятно вредное для нашего здоровья), холестерин необходим для оптимального функционирования всех систем организма.
В большей степени за его сегрегацию отвечает печень, хотя и мы, со своей стороны, добавляем его, потребляя определенные продукты питания, в которых он содержится.
Холестерин нужен также и для образования желчных кислот, ответственных за переваривание жиров, он участвует в процессе выработки некоторых гормонов и важен для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Проблемы возникают в следующем случае: несмотря на то, что это вещество необходимо нашему телу, его избыточное скопление в организме приводит к серьезным нарушениям и становится действительно очень опасным, настолько, что его можно считать «потенциальным убийцей».
И самое тревожное — это то, что большинство людей просто не знают о том, что уровень холестерина в их организме повышен. Ведь никаких очевидных признаков нет.
Но постепенно это приводит к развитию серьезных нарушений, таких как артериосклероз, гипертония или почечная недостаточность.
По этой причине очень важно уметь идентифицировать симптоматику такого состояния. Наш организм посылает нам сигналы, и они могут иметь решающее значение для ранней диагностики заболеваний, сообщает health info со ссылкой на steptohealth.ru.
1. Отеки и онемение конечностей
Отекание и онемение конечностей является одним из ранних признаков повышенного уровня холестерина.
Такая реакция возникает из-за того, что скопившиеся липиды нарушают циркуляцию крови, уменьшая тем самым доступ кислорода и питательных веществ к мышцам.
2. Галитоз
Неприятный запах изо рта, или галитоз, это еще один очень распространенный симптом у людей, имеющих проблемы с уровнем холестерина.
Поскольку данное вещество выделяется печенью, его чрезмерное скопление приводит к нарушениям в работе пищеварительной системы, что, в свою очередь, вызывает сухость во рту и неприятный запах.
3. Чувство тяжести и расстройство желудка
При повышенном уровне плохого холестерина в организме возникает чувство тяжести и расстройство желудка.
Дело в том, что избыток липидов в крови и печени плохо влияет на метаболизм и препятствует нормальному процессу пищеварения, особенно при употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием жира.
4. Головокружение и головные боли
Поскольку холестерин откладывается в артериях, кровообращение ухудшается из-за чего нарушается процесс оксигенации клеток тела (насыщения их кислородом).
В результате человек может часто испытывать головокружения, терять равновесие и страдать от сильных головных болей.
5. Проблемы со зрением
Избыток холестерина в организме может также привести к появлению проблем со зрением. И если вовремя не принять меры, то нарушения могут быть необратимыми.
Часто пациенты жалуются на помутнение зрения, их беспокоит раздражение и желтоватые выпуклости на глазах и на веках (так называемые холестериновые бляшки).
6. Запор
Как уже упоминалось выше, избыточное скопление липидов в артериях приводит к нарушению пищеварительной функции.
И поскольку моторика кишечника ослабевают, могут часто возникать запоры.
Конечно, причин помимо холестерина, может быть сколько угодно, но и этот фактор не следует оставлять без внимания, особенно при наличии других симптомов.
7. Боль в груди
Такой симптом, как боль в груди, несложно распознать. Практически всегда это сигнал к тому, что нужно обращаться за медицинской помощью, и чем скорее, тем лучше.
Безусловно, причиной может быть что-то другое, но зачастую это будет связано с повышенным уровнем холестерина.
Скопление жиров в артериях затрудняет работу сердца, ему становится тяжелее качать кровь, в результате, может подняться давление.
8. Усталость и слабость
Чувство усталости, слабость и постоянное желание спать (в неурочное время) — это симптомы:
Дефицита питательных веществ в организме.
Чрезмерной физической активности.
Какого-либо заболевания.
Если это стало вашим постоянным состоянием, то будьте внимательны к себе, очень возможно, что это признак повышенного уровня холестерина.
Ведь, как уже упоминалось выше, данное вещество воздействует на кровообращение и вмешивается в процесс оксигенации клеток, потому и накапливается физическая и моральная усталость.
9. Кожные заболевания
Сыпь и другие кожные заболевания также могут быть следствием повышенного уровня холестерина в организме.
Вы можете заметить покраснения, воспаления кожных покровов или какие-то неприятные ощущения (зуд или жжение). Часто их бывает трудно вылечить.
10. Пищевая непереносимость
Если у вас вдруг возникла непереносимость на какие-то продукты питания, то это тоже может быть следствием наличия проблем с холестерином.
Да, причин тому может быть много, но и скопление жиров в артериях и печени нельзя сбрасывать со счетов.
Наиболее распространенным вариантом пищевой непереносимости является отвращение к мясу или другим жирным продуктам.
И если у вас закрались сомнения, что причина может быть в этом, обязательно обратитесь к врачу и сдайте соответствующие анализы. Нужно знать наверняка.
На первый взгляд может показаться, что все не так уж страшно, но со временем последствия могут стать более чем серьезными, и наше здоровье (и даже жизнь!) может оказаться под угрозой.
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