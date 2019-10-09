Главные признаки повышенного уровня холестерина

Холестерин — это тип липидов, присутствующий во всех клетках нашего тела.И несмотря на свою «недобрую славу» (ведь большинство знает это вещество как невероятно вредное для нашего здоровья), холестерин необходим для оптимального функционирования всех систем организма.В большей степени за его сегрегацию отвечает печень, хотя и мы, со своей стороны, добавляем его, потребляя определенные продукты питания, в которых он содержится.Холестерин нужен также и для образования желчных кислот, ответственных за переваривание жиров, он участвует в процессе выработки некоторых гормонов и важен для здоровья сердечно-сосудистой системы.Проблемы возникают в следующем случае: несмотря на то, что это вещество необходимо нашему телу, его избыточное скопление в организме приводит к серьезным нарушениям и становится действительно очень опасным, настолько, что его можно считать «потенциальным убийцей».И самое тревожное — это то, что большинство людей просто не знают о том, что уровень холестерина в их организме повышен. Ведь никаких очевидных признаков нет.Но постепенно это приводит к развитию серьезных нарушений, таких как артериосклероз, гипертония или почечная недостаточность.По этой причине очень важно уметь идентифицировать симптоматику такого состояния. Наш организм посылает нам сигналы, и они могут иметь решающее значение для ранней диагностики заболеваний, сообщает health info со ссылкой на steptohealth.ru.1. Отеки и онемение конечностейОтекание и онемение конечностей является одним из ранних признаков повышенного уровня холестерина.Такая реакция возникает из-за того, что скопившиеся липиды нарушают циркуляцию крови, уменьшая тем самым доступ кислорода и питательных веществ к мышцам.2. ГалитозНеприятный запах изо рта, или галитоз, это еще один очень распространенный симптом у людей, имеющих проблемы с уровнем холестерина.Поскольку данное вещество выделяется печенью, его чрезмерное скопление приводит к нарушениям в работе пищеварительной системы, что, в свою очередь, вызывает сухость во рту и неприятный запах.3. Чувство тяжести и расстройство желудкаПри повышенном уровне плохого холестерина в организме возникает чувство тяжести и расстройство желудка.Дело в том, что избыток липидов в крови и печени плохо влияет на метаболизм и препятствует нормальному процессу пищеварения, особенно при употреблении в пищу продуктов с высоким содержанием жира.4. Головокружение и головные болиПоскольку холестерин откладывается в артериях, кровообращение ухудшается из-за чего нарушается процесс оксигенации клеток тела (насыщения их кислородом).В результате человек может часто испытывать головокружения, терять равновесие и страдать от сильных головных болей.5. Проблемы со зрениемИзбыток холестерина в организме может также привести к появлению проблем со зрением. И если вовремя не принять меры, то нарушения могут быть необратимыми.Часто пациенты жалуются на помутнение зрения, их беспокоит раздражение и желтоватые выпуклости на глазах и на веках (так называемые холестериновые бляшки).6. ЗапорКак уже упоминалось выше, избыточное скопление липидов в артериях приводит к нарушению пищеварительной функции.И поскольку моторика кишечника ослабевают, могут часто возникать запоры.Конечно, причин помимо холестерина, может быть сколько угодно, но и этот фактор не следует оставлять без внимания, особенно при наличии других симптомов.7. Боль в грудиТакой симптом, как боль в груди, несложно распознать. Практически всегда это сигнал к тому, что нужно обращаться за медицинской помощью, и чем скорее, тем лучше.Безусловно, причиной может быть что-то другое, но зачастую это будет связано с повышенным уровнем холестерина.Скопление жиров в артериях затрудняет работу сердца, ему становится тяжелее качать кровь, в результате, может подняться давление.8. Усталость и слабостьЧувство усталости, слабость и постоянное желание спать (в неурочное время) — это симптомы:Дефицита питательных веществ в организме.Чрезмерной физической активности.Какого-либо заболевания.Если это стало вашим постоянным состоянием, то будьте внимательны к себе, очень возможно, что это признак повышенного уровня холестерина.Ведь, как уже упоминалось выше, данное вещество воздействует на кровообращение и вмешивается в процесс оксигенации клеток, потому и накапливается физическая и моральная усталость.9. Кожные заболеванияСыпь и другие кожные заболевания также могут быть следствием повышенного уровня холестерина в организме.Вы можете заметить покраснения, воспаления кожных покровов или какие-то неприятные ощущения (зуд или жжение). Часто их бывает трудно вылечить.10. Пищевая непереносимостьЕсли у вас вдруг возникла непереносимость на какие-то продукты питания, то это тоже может быть следствием наличия проблем с холестерином.Да, причин тому может быть много, но и скопление жиров в артериях и печени нельзя сбрасывать со счетов.Наиболее распространенным вариантом пищевой непереносимости является отвращение к мясу или другим жирным продуктам.И если у вас закрались сомнения, что причина может быть в этом, обязательно обратитесь к врачу и сдайте соответствующие анализы. Нужно знать наверняка.На первый взгляд может показаться, что все не так уж страшно, но со временем последствия могут стать более чем серьезными, и наше здоровье (и даже жизнь!) может оказаться под угрозой.