Почему пить воду из пластиковых бутылок опасно для здоровья

Эксперты заверили, что пластиковая тара в любое время года является потенциальным ядом, и летом – особенно.Температура воздуха выше 20 градусов побуждает переход и активизацию опасных веществ, – отметила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.И при температуре до 20 градусов в пластике воду долго хранить нельзя. И хотя на бутылках срок годности обычно пишут 12 месяцев, уже через 3 месяца вода начинает впитывать в себя опасные химические вещества. Эксперты советуют внимательно смотреть на дату разлива.Пить воду из-под крана тоже опасно. Лучше всего ее покупать. Однако, из пластиковых бутылей дома обязательно следует надо перелить в стекло.