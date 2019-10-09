Почему пить воду из пластиковых бутылок опасно для здоровья
Температура воздуха выше 20 градусов побуждает переход и активизацию опасных веществ, – отметила эксперт по качеству и безопасности пищевых продуктов Елена Сидоренко.
И при температуре до 20 градусов в пластике воду долго хранить нельзя. И хотя на бутылках срок годности обычно пишут 12 месяцев, уже через 3 месяца вода начинает впитывать в себя опасные химические вещества. Эксперты советуют внимательно смотреть на дату разлива.
Пить воду из-под крана тоже опасно. Лучше всего ее покупать. Однако, из пластиковых бутылей дома обязательно следует надо перелить в стекло.
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