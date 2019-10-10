Как оставаться продуктивным в течение всего дня: 3 привычки

Мало проснуться энергичным, нужно ещё суметь не растерять весь свой запал в течение дня.Продуктивность – это не только план на день, тайм-менеджмент и правильная расстановка приоритетов.Обязательное условие продуктивности – наша собственная энергия. Если мы чувствуем себя разбитыми, уставшими или лишенными тонуса, трудно будет справиться со списком дел, как бы хорошо он не был спланирован. Наш тонус зависит от множества вещей, одна из которых – здоровые привычки. Например, здоровое питание и сон. Портал Inc поделился советами специалиста по питанию Барбары Мендез о том, какие привычки стоит завести, чтобы чувствовать себя в тонусе весь день.Ежедневный завтракЧасто люди пропускают завтрак или перекусывают кофе, пончиком или булочкой на ходу. Если вы пропустите завтрак, то можете потерять запас энергии и концентрацию в течение трех часов. Если вы съедите пончик или другие рафинированные углеводы на завтрак, вероятно, вы продержитесь еще несколько часов.Что может стать идеальным завтраком для длительной концентрации? Овощной омлет с томатами и зеленью. Почему? Белок становится устойчивым источником топлива для вашего организма, это позволяет поддерживать вас в течение дня. Вы остаетесь сосредоточенным и энергичным в течение пяти-шести часов и испытываете меньше тяги к сахару.Другим хорошим вариантом является простая овсянка с корицей, миндалем, грецкими орехами и семенами льна.Послеобеденный перекусПерекус через несколько часов после обеда снабжает вас дополнительной энергией до конца дня. Также это предотвращает переедание вечером. Для перекуса подойдут яблоки, хумус, морковка или небольшой смузи.Хороший сонПереедание на ночь или перекусы перед сном будут отрицательно влиять на ваш сон. Вместо этого организуйте себе легкий ужин за три часа до сна. Заведите себе приятный ритуал, чтобы успокоиться перед сном. Например, подумайте о трех достижениях за день и запишите три вещи в план на завтра.