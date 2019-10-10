Эти фрукты рекомендуют есть всем пожилым людям

Цитрусовые защитят от старческого слабоумия.Согласно данным исследования, проведенного учеными Университета Тохуку в Японии, ежедневное потребление цитрусовых фруктов может сократить шансы на развитие слабоумия почти на четверть.В ходе исследования ученые отслеживали более 13 000 мужчин и женщин среднего возраста или пожилых людей в течение нескольких лет, и обнаружили, что те, кто ежедневно употреблял цитрусовые, были на 23% менее склонны к развитию деменции, в сравнении с теми, которые ели его менее двух раз в неделю.«Некоторые биологические исследования показали, что цитрусовые фрукты могут оказывать профилактическое воздействие на когнитивные нарушения. Но ни одно исследование не изучало связь между потреблением цитрусовых и показателями деменции. Наши данные свидетельствуют о том, что частое потребление связано с более низким риском развития этого заболевания», — отметили ученые.