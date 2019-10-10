Четырнадцать причин каждый день есть укроп

Во все времена люди заботились о своем здоровье, используя в своем рационе натуральные продукты.А в наше время технического и технологического прогрессов, а также возрастающих экологических проблем вопрос о здоровом питании стоит особенно остро. Употребляя натуральные природные растения, в том числе и зелень, мы можем пополнить свой организм достаточным количеством полезных веществ.Укроп очень полезен для организма человека. Немаловажно, что лечебными свойствами богаты как семена, так и сама зелень растения. Семенами укропа (отваром) лечат колики у младенцев и метеоризм у взрослых. Зелень и семена растения широко используют в кулинарии. Ежедневное введение в рацион укропа может заменить значительную часть лекарств из вашей аптечки.Улучшает пищеварениеСвежий и сухой укроп довольно широко используется в кулинарной промышленности. Эфирные масла, которые в нем содержатся, активизируют выделение желчи и пищеварительных соков. Они также стимулируют перистальтические движения кишечника, благодаря чему облегчается прохождение дефекации и предотвращаются запоры.Борется с бессонницейЗелень укропа полезна для лечения нарушений сна. Эфирные масла этого растения обладают седативным и снотворным действием. Флавоноиды и комплекс витаминов группы В, содержащиеся в укропе, стимулируют выброс определенных энзимов и гормонов, которые оказывают успокаивающее и гипнотическое действие, тем самым улучшая ночной сон.Укрепляет костную тканьУкроп очень полезен благодаря высокому содержанию в нем кальция, который защищает организм человека от потери костной массы и уменьшения плотности костной ткани. Такой болезни как остеопороз ежегодно подвергаются миллионы людей во всем мире, а кальций является одним из главных минералов, необходимых для правильного роста и развития костей, а также восстановления после травм.Защищает от сахарного диабетаУпотребление укропа является действенным средством для поддержания нужного уровня инсулина. Немногочисленные исследования показали, что настой из семян укропа помогает уменьшить колебания сывороточных липидов и инсулина у больных сахарным диабетом.Уменьшает газообразованиеПолезные свойства укропа помогают предотвратить чрезмерное газообразование в организме человека. Из-за этой проблемы человек не просто испытывает дискомфорт, скапливаемые в кишечнике газы также оказывают давление на внутренние органы. Благодаря отвару укропа в организме уменьшается газообразование.Укрепляет иммунитетБлагодаря своим антимикробным свойствам укроп предотвращает ряд инфекций по всему организму. Он борется с болезнетворными микроорганизмами в различных органах, а также предотвращает потенциально опасные заражения через раны и другие кожные повреждения.Предотвращают икотуИкота возникает по разным причинам: из-за газообразования в пищеводе, аллергии, гиперактивности или нервных расстройств. Употребление укропа может помочь во всех этих ситуациях. Он выводит газы и успокаивает икоту, вызванную аллергией или нервными расстройствами.Устраняет диареюДиарея может быть вызвана несварением и дисбактериозом. Употребление укропа очень полезно для пищеварения. Монотерпены и флавоноиды, которые в нем содержатся, а также его эфирные масла обладают выраженными бактерицидными свойствами. Укроп может помочь излечить диарею путем ингибирования микробных инфекций, которые поразили организм.Лечит дизентериюОсновой причиной развития дизентерии является грибковые инфекции. Укроп подавляет такие инфекции благодаря противогрибковым свойствам его эфирных масел.Облегчает протекание артритаУкроп издавна известен как противовоспалительное природное средство. Он помогает уменьшить воспаление и боль при таких заболеваниях, как ревматоидный артрит и подагра.Лечебные свойства укропа для женщинЭфирное масло укропа стимулирует выделение гормонов, поддерживающих правильный менструальный цикл у женщин и облегчающих протекание беременности у будущих мам.Улучшает работу дыхательных органовЭфирное масло укропа благодаря своим природным антигистаминным свойствам помогает очистить застойные явления в дыхательной системе, вызванные гистамином, аллергией или кашлем.Ухаживает за полостью ртаСемена и зелень укропа используются в качестве освежителя дыхания. Кроме того, эфирное масло растения является бактерицидным, антиоксидантным и дезинфицирующим средством. Благодаря таким свойствам укроп помогает бороться с микробными инфекциями во рту, а его антиоксиданты минимизируют ущерб, причиненный деснам и зубам свободными радикалами.Предотвращает онкологические заболеванияМонотерпены стимулируют и активизируют выделение фермента глутатион-s-трансферазы, который очень эффективен для обезвреживания канцерогенов. Он особенно успешно справляется с нейтрализацией циано- и бензо- производных и свободных радикалов, и, тем самым, защищает организм от рака.