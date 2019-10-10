Назван лучший овощ для профилактики рака

Польза и вред кабачков для здоровья.

Кабачок всем известный из-за большого количества полезных свойств, но этот популярный летний овощ имеет некоторые противопоказания.

Кабачок употребляют при анемии, гипертонии и других сердечно-сосудистых заболеваниях, а он полезен для укрепления нервной системы.

Из-за большого содержания природных антиоксидантов употребление кабачков значительно снизит риск развития онкологии.

Однако, несмотря на всю пользу кабачка, для некоторых людей он противопоказан.

Кому нельзя есть кабачки:

Людям, страдающим язвой и гастритом, особенно в период обострения

При проблемах с желчным пузырем или печенью;

Кабачки не рекомендуют употреблять людям, страдающим почечными заболеваниями, связанными с нарушениями выведение калия. Соли калия, содержащиеся в овощах, могут откладываться в почках и формировать камни;

Беременным женщинами с повышенной секрецией желудочного сока и почечной недостаточностью нельзя есть кабачков;

Кабачки при приготовлении впитывают много масла, поэтому это может привести к нарушению пищеварения. Особенно, если масло некачественное.
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